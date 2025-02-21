В Белгороде стабильно дорожают огурцы, другие овощи и молочка

На прошлой неделе в Белгородской области подорожали огурцы, лук и творог. В то же время, сливочное масло, картофель и яблоки стали дешевле.



С 1 марта 2025 года в России ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия на 10-12%.