В Белгороде стабильно дорожают огурцы, другие овощи и молочка

Posted 21 февраля, 14:31
Published 21 февраля, 14:31
Modified 21 февраля, 14:31
Updated 21 февраля, 14:31
На основании мониторинга цен Белгородстата по состоянию на 17 февраля 2025 года можно отметить следующие изменения:
Изменения в ценах на другие основные продукты незначительны или отсутствуют.
На прошлой неделе в Белгородской области подорожали огурцы, лук и творог. В то же время, сливочное масло, картофель и яблоки стали дешевле.
С 1 марта 2025 года в России ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия на 10-12%.