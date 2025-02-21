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Posted 21 февраля, 14:31

Published 21 февраля, 14:31

Modified 21 февраля, 14:31

Updated 21 февраля, 14:31

Картофель

В Белгороде стабильно дорожают огурцы, другие овощи и молочка

21 февраля 2025, 14:31
Фото: 1MI. Картофель

Белгородстат назвал три самых подорожавших продукта за неделю

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Новости Белгорода
В Белгородской области за неделю подорожали картофель, огурцы и сметана, а яйца, гречка и свёкла подешевели.

На основании мониторинга цен Белгородстата по состоянию на 17 февраля 2025 года можно отметить следующие изменения:

Подорожали:

  • Картофель (кг) — цена увеличилась на 4,19% (2,05 рубля). С 52,16 до 54,21 рубля.
  • Огурцы свежие (кг) — подорожали на 3,73% (10,00 рублей). С 266,51 до 276,51 рубля.
  • Сметана (кг) — подорожала на 3,03% (9,03 рубля). С 299,42 до 308,45 рубля.

Подешевели:

  • Яйца куриные (10 шт.) — подешевели на 1,12% (1,32 рубля). С 116,86 до 115,54 рубля.
  • Гречка (кг) — стала дешевле на 0,49% (0,26 рубля). С 50,65 до 50,39 рубля.
  • Свёкла столовая (кг) — подешевела на 0,69% (0,30 рубля). С 45,66 до 45,36 рубля.

Изменения в ценах на другие основные продукты незначительны или отсутствуют.

На прошлой неделе в Белгородской области подорожали огурцы, лук и творог. В то же время, сливочное масло, картофель и яблоки стали дешевле.

С 1 марта 2025 года в России ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия на 10-12%.

В Белгородской области снова подорожали огурцы, а сливочное масло подешевело
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Продукты#Новости Белгорода#Подорожание#Рост цен#Белгород
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