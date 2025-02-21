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Posted 21 февраля, 12:10

Published 21 февраля, 12:10

Modified 21 февраля, 12:12

Updated 21 февраля, 12:12

Стало известно, какие белгородские компании попали в топ-10 по выручке в 2024

У кого в Белгородской области больше? Топ-10 компаний по выручке в 2024 году

21 февраля 2025, 12:10
Фото: Изображение Midjourney.

Стало известно, какие белгородские компании попали в топ-10 по выручке в 2024

Сюжет
Белгородский бизнес
Под конец февраля некоторые общества уже начали публиковать финансовые отчёты. Кто из них может похвастаться самой большой выручкой, посчитали журналисты Бел.Ру.

Компании начали публиковать финансовую отчётность за 2024 год. Кто из успевших подготовить документы компаний Белгородской области лидирует по выручке? Журналистка Бел.Ру изучила документы и составила топ-10 фирм, которые отчитались о самой большой выручке в ушедшем году.

ООО «Литер-Транс»

На вершине пьедестала расположилось ООО «Литер-Транс». 100% долей уставного капитала компании принадлежит Александру Фаустову. Он же является генеральным директором фирмы. Занимается «Литер-Транс» перевозками.

За 2024 год выручка «Литер-Транса» составила 1 млрд 511 млн рублей. В предыдущий отчётный период — 1,4 млрд рублей, а в 2022 тоже 1,5 млрд рублей.

ООО «Белзнак»

Второе по выручке в Белгородской области ООО «Белзнак». Владеет 100% долей уставного капитала Дмитрий Кабалин. Он же занимает должность генерального директора.

Отрасль, в которой работает «Белзнак», — строительство дорог.

В 2024 году компания отчиталась о выручке в размере 1 млрд и 392 млн рублей. В 2023 году выручка была больше — 1,7 млрд рублей, а в 2022 году ещё больше — 2,2 млрд рублей.

ООО «Какао-Продукт»

Третье место занимает ООО «Какао-Продукт», которое принадлежит семье Гусевых. У Дмитрия Гусева 99% долей уставного капитала, а у Марии Гусевой — 1%. Компанией управляет «УК „Славянка“».

Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и кондитерских изделий.

В 2024 году выручка «Какао-Продукта» составила 1 млрд 284 млн рублей. В 2023-м — 760 млн рублей, ещё год ранее выручка составляла 406 млн рублей.

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ООО СК «Белгорстрой»

На четвёртом месте ООО СК «Белгорстрой», принадлежащий Титалу Магмедяну. Он и учредитель, и владелец фирмы.

Как не сложно догадаться из названия, занимается фирма строительством жилых и нежилых зданий.

В ушедшем году компания сделала выручку в размере 1 млрд и 126 млн рублей. В 2023 году выручка была на уровне в 884 млн рублей, а ещё годом ранее — 205 млн рублей.

ООО «ТПО ЛКМ»

Завершает первую половину рейтинга ООО «Торгово-производственное объединение лакокрасочные материалы», которое принадлежит Валерию Никифорову. Руководит фирмой Сергей Фомин.

С 17 февраля 2025 года компания сменила место нахождения со Старого Оскола Белгородской области на Москву, но так как в предыдущем году «ТПО ЛКМ» работало в регионе, то в топе оно будет учтено.

В 2024 году выручка объединения составила 1 млрд 15 млн рублей, в 2023 — 973 млн рублей, а в 2022 — 373 млн рублей.

ООО «Антара

Шестое место занимает ООО «Антара+». Бенефициаром и руководителем компании является Антон Салагаев.

Основной ОКВЭД «Антары+» — торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

Выручка компании по итогам 2024 года составила 943 млн рублей. В 2023 году — 526 млн рублей, а в 2022 — 424 млн рублей.

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ООО «Белрегионцентр»

На седьмом месте в рейтинге расположилось ООО «Белрегионцентр», принадлежащее Валерию Землянскому. Руководит компанией Сергей Масалытин.

Занимается фирма производством красок, лаков, полиграфических красок и мастик.

В 2024 году выручка «Белрегионцентра» составила 845 млн рублей. Годом ранее выручка была больше — 981 млн рублей, а в 2022 году ещё больше — 1,2 млрд рублей.

ООО «Титан-Строй»

На восьмом месте оказался ООО «Титан-Строй», принадлежащий Михаилу Герману, он же и руководит компанией.

Занимается компания торговлей розничной большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров.

По итогам ушедшего года «Титан-Строй» отчитался о выручке в размере 786 млн рублей, в 2023 году этот показатель был 894 млн рублей, а в 2022 году — 897 млн рублей.

ООО «Масло Потаповское»

На девятом месте ООО «Масло Потаповское». 60% долей уставного капитала принадлежит Оксане Козловой, а остальные 40% — Анне Пашко. Руководителем компании является Виктор Потапов.

Основной вид деятельности — производство масел и жиров.

За 2024 год выручка «Масла Потаповского» составила 748 млн рублей. В 2023 году — 573 млн рублей, а ещё годом ранее — 912 млн рублей.

ООО «Гиперстрой»

Завершает десятку лидеров на 20 февраля компания Нины Поздняковой «Гиперстрой», занимающаяся торговлей строительными и отделочными материалами. Директор фирмы — Ольга Гусакова.

Выручка по итогам прошлого года составила 587,9 млн рублей. Чистая прибыль потянула почти на 24 млн рублей.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Экономика#Выручка#Белгородский бизнес#2024 год#Финансовая отчетность
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