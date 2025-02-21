У кого в Белгородской области больше? Топ-10 компаний по выручке в 2024 году

Posted 21 февраля, 12:10
Published 21 февраля, 12:10
Modified 21 февраля, 12:12
Updated 21 февраля, 12:12
Компании начали публиковать финансовую отчётность за 2024 год. Кто из успевших подготовить документы компаний Белгородской области лидирует по выручке? Журналистка Бел.Ру изучила документы и составила топ-10 фирм, которые отчитались о самой большой выручке в ушедшем году.
На вершине пьедестала расположилось ООО «Литер-Транс». 100% долей уставного капитала компании принадлежит Александру Фаустову. Он же является генеральным директором фирмы. Занимается «Литер-Транс» перевозками.
За 2024 год выручка «Литер-Транса» составила 1 млрд 511 млн рублей. В предыдущий отчётный период — 1,4 млрд рублей, а в 2022 тоже 1,5 млрд рублей.
Второе по выручке в Белгородской области ООО «Белзнак». Владеет 100% долей уставного капитала Дмитрий Кабалин. Он же занимает должность генерального директора.
Отрасль, в которой работает «Белзнак», — строительство дорог.
В 2024 году компания отчиталась о выручке в размере 1 млрд и 392 млн рублей. В 2023 году выручка была больше — 1,7 млрд рублей, а в 2022 году ещё больше — 2,2 млрд рублей.
Третье место занимает ООО «Какао-Продукт», которое принадлежит семье Гусевых. У Дмитрия Гусева 99% долей уставного капитала, а у Марии Гусевой — 1%. Компанией управляет «УК „Славянка“».
Основной вид деятельности — производство какао, шоколада и кондитерских изделий.
В 2024 году выручка «Какао-Продукта» составила 1 млрд 284 млн рублей. В 2023-м — 760 млн рублей, ещё год ранее выручка составляла 406 млн рублей.
На четвёртом месте ООО СК «Белгорстрой», принадлежащий Титалу Магмедяну. Он и учредитель, и владелец фирмы.
Как не сложно догадаться из названия, занимается фирма строительством жилых и нежилых зданий.
В ушедшем году компания сделала выручку в размере 1 млрд и 126 млн рублей. В 2023 году выручка была на уровне в 884 млн рублей, а ещё годом ранее — 205 млн рублей.
Завершает первую половину рейтинга ООО «Торгово-производственное объединение лакокрасочные материалы», которое принадлежит Валерию Никифорову. Руководит фирмой Сергей Фомин.
С 17 февраля 2025 года компания сменила место нахождения со Старого Оскола Белгородской области на Москву, но так как в предыдущем году «ТПО ЛКМ» работало в регионе, то в топе оно будет учтено.
В 2024 году выручка объединения составила 1 млрд 15 млн рублей, в 2023 — 973 млн рублей, а в 2022 — 373 млн рублей.
Шестое место занимает ООО «Антара+». Бенефициаром и руководителем компании является Антон Салагаев.
Основной ОКВЭД «Антары+» — торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
Выручка компании по итогам 2024 года составила 943 млн рублей. В 2023 году — 526 млн рублей, а в 2022 — 424 млн рублей.
На седьмом месте в рейтинге расположилось ООО «Белрегионцентр», принадлежащее Валерию Землянскому. Руководит компанией Сергей Масалытин.
Занимается фирма производством красок, лаков, полиграфических красок и мастик.
В 2024 году выручка «Белрегионцентра» составила 845 млн рублей. Годом ранее выручка была больше — 981 млн рублей, а в 2022 году ещё больше — 1,2 млрд рублей.
На восьмом месте оказался ООО «Титан-Строй», принадлежащий Михаилу Герману, он же и руководит компанией.
Занимается компания торговлей розничной большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров.
По итогам ушедшего года «Титан-Строй» отчитался о выручке в размере 786 млн рублей, в 2023 году этот показатель был 894 млн рублей, а в 2022 году — 897 млн рублей.
На девятом месте ООО «Масло Потаповское». 60% долей уставного капитала принадлежит Оксане Козловой, а остальные 40% — Анне Пашко. Руководителем компании является Виктор Потапов.
Основной вид деятельности — производство масел и жиров.
За 2024 год выручка «Масла Потаповского» составила 748 млн рублей. В 2023 году — 573 млн рублей, а ещё годом ранее — 912 млн рублей.
Завершает десятку лидеров на 20 февраля компания Нины Поздняковой «Гиперстрой», занимающаяся торговлей строительными и отделочными материалами. Директор фирмы — Ольга Гусакова.
Выручка по итогам прошлого года составила 587,9 млн рублей. Чистая прибыль потянула почти на 24 млн рублей.