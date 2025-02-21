Трудовая инспекция: на белгородское ООО «Век» поступало 13 жалоб за невыплату зарплат

Posted 21 февраля, 12:23
Published 21 февраля, 12:23
Modified 21 февраля, 12:25
Updated 21 февраля, 12:25
Ранее в редакцию Бел.Ру обратились работавшие, по их словам, на ООО «Век», которые заявили, что компания не выплачивает им зарплату за проделанные работы. На данный момент 60 пострадавших находятся в зоне СВО. Однако существует проблема, которая заключается в том, что обратившиеся работали без заключения ТД, но сами они заявляют, что договоры так и не составил сам работодатель, несмотря на обещания. Обратившийся Арсен, заявил, что есть как минимум 100 свидетелей, заставшие их за работой на объектах, где подрядчиком выступал «Век», но в прокуратуре, ГТИ и НФС сообщили, что вещественных доказательств нет.
Журналисты Бел.Ру обратились за комментариями к адвокатам, Спиридонову, инстанциям, куда обращались пострадавшие. На данный момент проблема не решена, как говорит Арсен. Журналисты снова направили запросы. Вот такой ответ удалось получить от трудовой инспекции Белгородской области.
В ответе региональной инспекции труда указано, что в период с 2022 по 2024 год на имя ООО «Век» подано 13 жалоб, касающихся нарушений прав в плане выплаты заработной платы.
Все поступившие обращения, по словам инспекции, рассмотрены в соответствии с требованиями закона, а заявителям предоставили обоснованные ответы. Также им объяснили их право обратиться в судебные органы.
В течение последних четырёх лет надзорные проверки деятельности строительной компании, как заявили, не осуществлялись.