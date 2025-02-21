Трудовая инспекция: на белгородское ООО «Век» поступало 13 жалоб за невыплату зарплат

Ранее в редакцию Бел.Ру обратились работавшие, по их словам, на ООО «Век», которые заявили, что компания не выплачивает им зарплату за проделанные работы. На данный момент 60 пострадавших находятся в зоне СВО. Однако существует проблема, которая заключается в том, что обратившиеся работали без заключения ТД, но сами они заявляют, что договоры так и не составил сам работодатель, несмотря на обещания. Обратившийся Арсен, заявил, что есть как минимум 100 свидетелей, заставшие их за работой на объектах, где подрядчиком выступал «Век», но в прокуратуре, ГТИ и НФС сообщили, что вещественных доказательств нет.