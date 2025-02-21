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Posted 21 февраля, 12:23

Published 21 февраля, 12:23

Modified 21 февраля, 12:25

Updated 21 февраля, 12:25

Разрешение конфликта

Трудовая инспекция: на белгородское ООО «Век» поступало 13 жалоб за невыплату зарплат

21 февраля 2025, 12:23
Фото: 1MI. Разрешение конфликта

На белгородское ООО «Век» жалуются за невыплату зарплаты

Сюжет
Зарплата
Сотрудники ООО «Век» жалуются на невыплату зарплаты, однако отсутствие трудовых договоров усложняет ситуацию. Участник событий рассказал, изменилась ли ситуация. Редакция Бел.Ру сделала новый запрос в ГТИ. Там сообщили о 13 подобных жалобах сс 2022 по 2024 год.

Ранее в редакцию Бел.Ру обратились работавшие, по их словам, на ООО «Век», которые заявили, что компания не выплачивает им зарплату за проделанные работы. На данный момент 60 пострадавших находятся в зоне СВО. Однако существует проблема, которая заключается в том, что обратившиеся работали без заключения ТД, но сами они заявляют, что договоры так и не составил сам работодатель, несмотря на обещания. Обратившийся Арсен, заявил, что есть как минимум 100 свидетелей, заставшие их за работой на объектах, где подрядчиком выступал «Век», но в прокуратуре, ГТИ и НФС сообщили, что вещественных доказательств нет.

Журналисты Бел.Ру обратились за комментариями к адвокатам, Спиридонову, инстанциям, куда обращались пострадавшие. На данный момент проблема не решена, как говорит Арсен. Журналисты снова направили запросы. Вот такой ответ удалось получить от трудовой инспекции Белгородской области.

В ответе региональной инспекции труда указано, что в период с 2022 по 2024 год на имя ООО «Век» подано 13 жалоб, касающихся нарушений прав в плане выплаты заработной платы.

Все поступившие обращения, по словам инспекции, рассмотрены в соответствии с требованиями закона, а заявителям предоставили обоснованные ответы. Также им объяснили их право обратиться в судебные органы.

В течение последних четырёх лет надзорные проверки деятельности строительной компании, как заявили, не осуществлялись.

Участники СВО требуют с белгородского бизнесмена миллионный долг по зарплате
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