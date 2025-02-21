Треть будущих врачей не остаются работать в Белгородской области

Posted 21 февраля, 14:52
Published 21 февраля, 14:52
Modified 21 февраля, 14:54
Updated 21 февраля, 14:54
Во время заседания регионального заксобрания депутаты заслушали отчёт ректора НИУ «БелГУ» Евгении Карловской о реализации в 2024 году программы развития вуза на 2021–2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства. По итогам у некоторых депутатов возникли вопросы.
По врачебным специальностям выпускников 654, а в регионе остаётся 451. То есть приблизительно треть «уходит» за пределы региона. Какие меры применяются, чтобы минимизировать отток врачей или его сократить?
Депутат облдумы
Карловская отметила, что вуз работает вместе с минздравом области по минимизации.
Совсем исключить нельзя потому, что медицинское образование с точки зрения целевого набора самое продвинутое и идёт тенденция к 100%. У нас обучаются целевики из других регионов, которых мы не можем оставить в Белгородской области. Ещё в доли медицинского образования ещё есть много иностранных обучающихся.
Евгения Карловская
Карловская также добавила, что минздрав области на регулярной основе общается как с выпускниками вуза, так и с обучающимся всех курсов.
Это не просто чиновники, но и главные врачи, которые находятся в регулярной коммуникации с нашими обучающимися.
Евгения Карловская
Напомним, ранее в регионе изменился порядок записи к врачу через инфомат. Подробности — по ссылке.