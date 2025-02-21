Треть будущих врачей не остаются работать в Белгородской области

Во время заседания регионального заксобрания депутаты заслушали отчёт ректора НИУ «БелГУ» Евгении Карловской о реализации в 2024 году программы развития вуза на 2021–2030 годы в рамках программы стратегического академического лидерства. По итогам у некоторых депутатов возникли вопросы.