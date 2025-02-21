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Posted 21 февраля, 09:03

Published 21 февраля, 09:03

Modified 21 февраля, 09:03

Updated 21 февраля, 09:03

Пострадавшей стала 16-летняя девушка

Суд вынес приговор рэперу, похитившему и изнасиловавшему 16-летнюю белгородку

21 февраля 2025, 09:03
Фото: Изображение Midjourney. Пострадавшей стала 16-летняя девушка
Сюжет
Суд
Белгородцу, который похитил, избил и изнасиловал свою бывшую девушку, назначили наказание. Защита намерена обжаловать приговор.

Осенью 2023 года в Старом Осколе случилась громкая история: 20-летний парень, увлекающийся рэпом, вместе со своими знакомыми похитил бывшую девушку и привёз к себе домой, где, приковав к батарее, обрил налысо и изнасиловал. Сообщалось, что несколько дней он душил свою 16-летнюю заключённую, а один раз воткнул в её ногу ножницы.

Подозреваемого задержали и возбудили в отношении него три уголовных дела. Ранее он мог заниматься грабежом, но избежал наказания.

Стало известно, что обвиняемого приговорили к 17 годам лишения и двум годам ограничения свободы. Его признали виновным в совершении пяти разных преступлений: в угрозе убийством, повреждении чужого имущества, похищении человека, изнасиловании несовершеннолетней и в другом сексуальном насилии.

Пострадавшая сторона отказалась как-либо комментировать случившееся. Зато мать осуждённого заявила журналистам «Осторожно, новости», что на девушке были только следы от побоев, а признаков других преступлений якобы не было. Такой крупный срок сыну, по её мнению, назначили из-за того, что СМИ сделали из произошедшего «шумиху».

«Артём приревновал и решил проучить её. Девушка сказала ему: „Если хочешь поговорить, поехали к тебе домой“. Да, от ревности он её побил ремнём, постриг. Но ни стонов, ни криков не было! Утром она попросила его побрить её налысо, потому часть волос была отстрижена. Она потом три дня у нас провела, никто её не держал, телефоны все были доступны», — рассказала женщина.

С таким же заявлением выступил и адвокат рэпера. Когда у него спросили, как может секс быть по желанию после побоев, он заявил, что девушка «не теряла возможность сопротивляться, даже если её побили».

Теперь оглашённый приговор ответчики хотят оспорить.

Ранее мать пострадавшей девушки рассказывала, что изменилось в их жизни после случившегося.

Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
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#Александра Склярова#Белгородская область#Старый Оскол#Изнасилование#Наказание#Похищение#Суд#Новости Старого Оскола
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