Суд вынес приговор рэперу, похитившему и изнасиловавшему 16-летнюю белгородку

Осенью 2023 года в Старом Осколе случилась громкая история: 20-летний парень, увлекающийся рэпом, вместе со своими знакомыми похитил бывшую девушку и привёз к себе домой, где, приковав к батарее, обрил налысо и изнасиловал. Сообщалось, что несколько дней он душил свою 16-летнюю заключённую, а один раз воткнул в её ногу ножницы.