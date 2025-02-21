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Posted 21 февраля, 11:56

Published 21 февраля, 11:56

Modified 21 февраля, 12:01

Updated 21 февраля, 12:01

Антон Иванов в суде

Суд вынес приговор экс-мэру Белгорода Антону Иванову

21 февраля 2025, 11:56
Фото: bel.ru. Антон Иванов в суде
Сюжет
Новости Белгорода
Приговор совпал с тем, чего ранее требовал прокурор.

Бывшему мэру Белгорода Антону Иванову 21 февраля вынесли приговор. Ему назначили 10 лет лишения свободы и 11 млн рублей штрафа. Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 12 лет.

Таким образом, приговор совпал с тем, чего требовал ранее прокурор.

Антона Иванова обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он вину не признавал и называл обвинения «надуманными».

Задержали Иванова ещё в марте 2023 года, когда он пытался покинуть страну.

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