Суд вынес приговор экс-мэру Белгорода Антону Иванову

Posted 21 февраля, 11:56
Published 21 февраля, 11:56
Modified 21 февраля, 12:01
Updated 21 февраля, 12:01
Бывшему мэру Белгорода Антону Иванову 21 февраля вынесли приговор. Ему назначили 10 лет лишения свободы и 11 млн рублей штрафа. Кроме того, ему запретили занимать должности на госслужбе в течение 12 лет.
Таким образом, приговор совпал с тем, чего требовал ранее прокурор.
Антона Иванова обвиняли в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он вину не признавал и называл обвинения «надуманными».
Задержали Иванова ещё в марте 2023 года, когда он пытался покинуть страну.