bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 10:02

Published 21 февраля, 10:02

Modified 21 февраля, 10:02

Updated 21 февраля, 10:02

Взятка составила 27,5 млн рублей

Суд не смягчил приговор бывшему топ-менеджеру ресурсоснабжающей компании в Белгороде

21 февраля 2025, 10:02
Фото: 1MI. Взятка составила 27,5 млн рублей
Сюжет
Новости Белгорода
Бывшему замгендиректора придётся провести в колонии несколько лет и заплатить штраф в размере полученной взятки — 27,5 млн рублей.

Защита бывшего заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» не смогла оспорить вынесенный ещё в декабре 2024 года приговор. Тогда бывшего экс-топ-менеджера приговорили к колонии и крупному штрафу.

Белгородский областной суд рассмотрел апелляцию 19 февраля. Однако приговор всё же остался в силе.

Бывшему сотруднику компании придётся провести пять лет в колонии и заплатить штраф в 27,5 млн рублей. Кроме того, восемь лет он не сможет занимать должности на госслужбе. Теперь приговор вступил в силу.

Напомним, что такой крупный штраф соразмерен взятке, которую, по версии следствия, получил бывший замгендиректора по строительству и инвестициям. 27,5 млн рублей ему передал гендиректор одной из компаний. Взамен предлагалось принять работы без каких-либо претензий, подписать соответствующие акты и ускорить оплату.

Подсудимого с поличным задержали силовики регионального УФСБ.

Экс-замдиректора ресурсной организации в Белгороде заплатит 27,5 млн за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взяткиБелгородка стала посредником в схеме дачи взятки врачу и получила крупный штрафЗамглавы вагонного депо в Белгородской области попался на получении взятки
#Приговор#Происшествия#Газпром#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика