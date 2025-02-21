Суд не смягчил приговор бывшему топ-менеджеру ресурсоснабжающей компании в Белгороде

Posted 21 февраля, 10:02
Published 21 февраля, 10:02
Modified 21 февраля, 10:02
Updated 21 февраля, 10:02
Защита бывшего заместителя генерального директора АО «Газпром газораспределение Белгород» не смогла оспорить вынесенный ещё в декабре 2024 года приговор. Тогда бывшего экс-топ-менеджера приговорили к колонии и крупному штрафу.
Белгородский областной суд рассмотрел апелляцию 19 февраля. Однако приговор всё же остался в силе.
Бывшему сотруднику компании придётся провести пять лет в колонии и заплатить штраф в 27,5 млн рублей. Кроме того, восемь лет он не сможет занимать должности на госслужбе. Теперь приговор вступил в силу.
Напомним, что такой крупный штраф соразмерен взятке, которую, по версии следствия, получил бывший замгендиректора по строительству и инвестициям. 27,5 млн рублей ему передал гендиректор одной из компаний. Взамен предлагалось принять работы без каких-либо претензий, подписать соответствующие акты и ускорить оплату.
Подсудимого с поличным задержали силовики регионального УФСБ.