Сотрудника Белгородэнерго наградили за заслуги по ликвидации ЧС

Заслуженную награду энергетику вручил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Трудовой стаж Максима Красникова в энергетике — более 14 лет. В последнее время он в составе бригады регулярно принимает участие в аварийно-восстановительных работах на приграничных территориях. Во время одного из выездов Максим попал под обстрел кассетными боеприпасами, в результате которого получил ранение.