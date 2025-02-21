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Posted 21 февраля, 12:00

Published 21 февраля, 12:00

Modified 21 февраля, 12:02

Updated 21 февраля, 12:02

Награждение Максима Красникова

Сотрудника Белгородэнерго наградили за заслуги по ликвидации ЧС

21 февраля 2025, 12:00
Фото: пресс-служба «Россети Центр». Награждение Максима Красникова
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Награждение
Сотрудник белгородского филиала «Россети Центр» награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.

За инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Белгородской области, электромонтер по эксплуатации распределительных Белгородского РЭС филиала Белгородэнерго Максим Красников награжден медалью «За заслуги перед Землей Белгородской» II степени.

Заслуженную награду энергетику вручил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков. Трудовой стаж Максима Красникова в энергетике — более 14 лет. В последнее время он в составе бригады регулярно принимает участие в аварийно-восстановительных работах на приграничных территориях. Во время одного из выездов Максим попал под обстрел кассетными боеприпасами, в результате которого получил ранение.

Бойцы теробороны, сопровождавшие аварийную бригаду, оказали первую медпомощь и оперативно доставили в больницу, где его экстренно прооперировали. В настоящее время энергетик уже приступил к работе и продолжает возвращать свет жителям приграничья. Максим Красников — многодетный отец. Вдвоем с супругой они воспитывают пятерых детей.

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