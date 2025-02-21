«Сладкий» топ-10 белгородских компаний с самой крупной прибылью в 2024 году

Posted 21 февраля, 11:33
Published 21 февраля, 11:33
Modified 21 февраля, 11:36
Updated 21 февраля, 11:36
Компании начали публиковать первые финансовые отчёты за ушедший 2024 год. Редакция Бел.Ру изучила документы и составила топ-10 предприятий Белгородской области по чистой прибыли. Кто на 20 февраля 2025 года возглавляет список? Изучим кандидатов, начиная с последнего места.
На десятом месте расположилось ООО «Грант», входящее в структуры знакомой всем белгородцам «Славянки». Бенефициар компании — Сергей Гусев, у него 90% долей уставного капитала. Ещё 10% принадлежит Дмитрию Гусеву. Управляет фирмой «УК „Славянка“».
Зарабатывает «Грант» арендой, интеллектуальной собственностью и подобной продукцией.
В 2024 году компания принесла владельцам 55,4 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль составила 90 млн рублей, а в 2022 — 96 млн рублей.
Девятое место заняло ООО «Титан-Строй», которое принадлежит Михаилу Герману, он же является и директором Общества.
Компания занимается торговлей в розницу большим товарным ассортиментом, большая часть из которого — непродовольственные товары.
По итогам 2024 года фирма вышла на прибыль в размере 58,3 млн рублей. Годом ранее прибыль была на уровне 76 млн рублей, а в 2022 году — 102 млн рублей.
На восьмом месте расположилось ООО «Траст Капитал» с бенефициаром Игорем Моргунским и генеральным директором Натальей Медведевой.
Согласно ОКВЭДу, компания занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.
Чистая прибыль в 2024 году составила 71,6 млн рублей. В 2023 году этот показатель был на уровне 94,3 млн рублей, а в 2022-м — 11,2 млн рублей.
На седьмое место с большим отрывом выходит ООО «Аркана» Сергея Резанова. Он является и бенефициаром, и генеральным директором компании.
«Аркана» занимается производством станков.
В 2024 году прибыль компании составила 123,4 млн рублей. Годом ранее заработать на станках удалось 86,7 млн рублей. Финансового отчёта за 2022 год по открытым данным найти не удалось.
Шестое место заняло ООО «СК СтройДом+» Романа Романова. У него и 100% долей в УК, и руководит компанией тоже он сам.
Занимается «СтройДом+» строительством жилых и нежилых зданий.
В 2024 году компания получила чистую прибыль в размере 181,1 млн рублей. Финансовых данных предыдущих годов также нет.
Открывает первую пятёрку нашего топа ООО «Аврора». Уставной капитал компании делят четыре человека: по 32,5% долей у Григория Былова и Романа Шайдарова, 20% у Алексея Васильева и ещё 15% у Романа Щипцова. Генеральным директором является Виктория Аверкина.
Основная деятельность компании — деятельность страховых агентов и брокеров.
Чистая прибыль по итогам 2024 года составила 224,7 млн рублей. В 2023 году этот показатель был на уровне 166,3 млн рублей, а в 2022 году — 58,3 млн рублей.
На четвёртом месте, как и (спойлер) на третьем, втором и первом, структуры, относящиеся к «Славянке». 99% долей уставного капитала ООО «Какао-продукт» принадлежит Дмитрию Гусеву, ещё 1% у Марины Гусевой. Управляет фирмой УК «Славянка».
Занимается «Какао-Продукт» производством какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
В 2024 году чистая прибыль общества составила 286,9 млн рублей. В 2023 году — 123,7, а в 2022-м — 59,5 млн рублей.
Открывает топ-3 АО «Какао-Продукт». И нет, это не ошибка и не опечатка. Данных об учредителе фирмы не раскрываются, а управляет этим АО тоже УК «Славянка».
В основных видах деятельности — аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств.
В 2024 году чистая прибыль составила 712,3 млн рублей. А в 2023 году доходОбщество принесло больший — 1,8 млрд рублей. В 2022 году фирма потерпела убытки на 68,9 млн рублей.
Второе место занимает АО «Кондитерская фабрика „Славянка“". Согласно раскрытым данным 2003 года, 74,82% акций держало ЗАО «ГПК», 2,72% акций было у Сергея Гусева. Управляющая компания снова «Славянка».
По ОКВЭДу компания занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств.
В 2024 году компания отчиталась о чистой прибыли 1 млрд и 359 млн рублей. В 2023 году — 2,5 млрд рублей, а в 2022 году были убытки 656,3 млн рублей.
На первом месте АО «Славянка-Люкс» под управлением УК «Славянка». Данные об учредителях скрыты.
Тоже занимается арендой и лизингом прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств.
В 2024 году компания принесла владельцам 2 млрд и 233 млн рублей. В 2023 году прибыль была больше — 2,8 млрд рублей, а в 2022-м — 568,1 млн рублей.