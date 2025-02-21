Силовики допрашивают бойцов белгородского «Ополчения 31»?

Posted 21 февраля, 07:02
Published 21 февраля, 07:02
Modified 21 февраля, 07:02
Updated 21 февраля, 07:02
Бойцы «Ополчения 31» записали видеообращение к губернатору. На кадрах, которые они опубликовали в Сети, бойцы заявили, что, несмотря на оказываемую ими защиту региона, неизвестные распространяют клевету в их адрес.
«Мы добросовестно выполняем свой долг, однако в последнее время кто-то преподносит ложь и клевету в нашу сторону, чем порочит честь и достоинство наших сотрудников. Ведутся обыски и допросы со стороны силовых структур, что подрывает работоспособность бойцов», — объяснил один из бойцов.
Мужчины заявили, что при выполнении задержания сотрудники силовых структур якобы применили силу к 20-летней студентке, из-за чего та пострадала: у неё диагностировали синяки и перелом руки. Из-за случившегося бойцы решили попросить помощи у главы региона.
На обращение отреагировали сразу два чиновника: и мэр Валентин Демидов, и губернатор Вячеслав Гладков. Оба предложили организовать встречу 21 февраля: на ней будут присутствовать чиновники, командиры и бойцы, которые в настоящее время свободны от службы.