Силовики допрашивают бойцов белгородского «Ополчения 31»?

На обращение отреагировали сразу два чиновника: и мэр Валентин Демидов, и губернатор Вячеслав Гладков. Оба предложили организовать встречу 21 февраля: на ней будут присутствовать чиновники, командиры и бойцы, которые в настоящее время свободны от службы.