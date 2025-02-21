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Posted 21 февраля, 07:02

Published 21 февраля, 07:02

Modified 21 февраля, 07:02

Updated 21 февраля, 07:02

Бойцы «Ополчения 31»

Силовики допрашивают бойцов белгородского «Ополчения 31»?

21 февраля 2025, 07:02
Фото: кадр из видеообращения к губернатору. Бойцы «Ополчения 31»

Гладков пообещал разобраться с жалобой от белгородского «Ополчения 31»

Бойцы рассказали, что в их рядах силовые структуры якобы начали проводить различные проверки, из-за чего при задержании навредили девушке.

Бойцы «Ополчения 31» записали видеообращение к губернатору. На кадрах, которые они опубликовали в Сети, бойцы заявили, что, несмотря на оказываемую ими защиту региона, неизвестные распространяют клевету в их адрес.

«Мы добросовестно выполняем свой долг, однако в последнее время кто-то преподносит ложь и клевету в нашу сторону, чем порочит честь и достоинство наших сотрудников. Ведутся обыски и допросы со стороны силовых структур, что подрывает работоспособность бойцов», — объяснил один из бойцов.

Мужчины заявили, что при выполнении задержания сотрудники силовых структур якобы применили силу к 20-летней студентке, из-за чего та пострадала: у неё диагностировали синяки и перелом руки. Из-за случившегося бойцы решили попросить помощи у главы региона.

На обращение отреагировали сразу два чиновника: и мэр Валентин Демидов, и губернатор Вячеслав Гладков. Оба предложили организовать встречу 21 февраля: на ней будут присутствовать чиновники, командиры и бойцы, которые в настоящее время свободны от службы.

Видео: страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК. Обращение бойцов «Ополчения 31»
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