С годами только лучше: каждый десятый начинающий бизнесмен в Черноземье старше 56 лет

Согласно данным дочерней компании Сбера «Деловая среда», около 27% новых бизнесов были основаны предпринимателями старше 45 лет, а 11% — людьми старше 56 лет. Среди начинающих бизнесменов мужчины составляют 58%, в то время как женщины представляют 42%.