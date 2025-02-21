С годами только лучше: каждый десятый начинающий бизнесмен в Черноземье старше 56 лет

Posted 21 февраля, 12:01
Published 21 февраля, 12:01
Modified 21 февраля, 12:03
Updated 21 февраля, 12:03
В прошлом году в Черноземье наблюдалось заметное увеличение числа новых бизнесов — рост составил 8%. Среди наиболее популярных направлений, привлекающих местных предпринимателей, можно выделить:
Однако самыми быстрорастущими сферами оказались архитектура, инженерно-техническое проектирование и производство готовых металлических изделий, а также предоставление профессиональных научно-технических услуг.
Согласно данным дочерней компании Сбера «Деловая среда», около 27% новых бизнесов были основаны предпринимателями старше 45 лет, а 11% — людьми старше 56 лет. Среди начинающих бизнесменов мужчины составляют 58%, в то время как женщины представляют 42%.
Мужчины предпочитают строительство, перевозки и оптовую торговлю, женщины же больше интересуются сферой услуг, розничной торговлей и операциями с недвижимостью.
Сегмент малого и среднего бизнеса очень подвижен, быстро откликается на запрос рынка и готов предоставить для него выгодное предложение. Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов заметил, что сейчас самым востребованным направлением является интернет-торговля.