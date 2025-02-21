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Posted 21 февраля, 12:01

Published 21 февраля, 12:01

Modified 21 февраля, 12:03

Updated 21 февраля, 12:03

Интернет-торговля — самое востребованное направление бизнеса в Черноземье

С годами только лучше: каждый десятый начинающий бизнесмен в Черноземье старше 56 лет

21 февраля 2025, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.

Интернет-торговля — самое востребованное направление бизнеса в Черноземье

Сюжет
Черноземье
В Черноземье наблюдается рост числа новых бизнесов. Почти треть из них основана людьми старше 45 лет. Возраст — не помеха?

В прошлом году в Черноземье наблюдалось заметное увеличение числа новых бизнесов — рост составил 8%. Среди наиболее популярных направлений, привлекающих местных предпринимателей, можно выделить:

  • розничную торговлю;
  • пассажирские и грузовые перевозки;
  • строительные работы.

Однако самыми быстрорастущими сферами оказались архитектура, инженерно-техническое проектирование и производство готовых металлических изделий, а также предоставление профессиональных научно-технических услуг.

Согласно данным дочерней компании Сбера «Деловая среда», около 27% новых бизнесов были основаны предпринимателями старше 45 лет, а 11% — людьми старше 56 лет. Среди начинающих бизнесменов мужчины составляют 58%, в то время как женщины представляют 42%.

Мужчины предпочитают строительство, перевозки и оптовую торговлю, женщины же больше интересуются сферой услуг, розничной торговлей и операциями с недвижимостью.

Сегмент малого и среднего бизнеса очень подвижен, быстро откликается на запрос рынка и готов предоставить для него выгодное предложение. Заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Сергей Фролов заметил, что сейчас самым востребованным направлением является интернет-торговля.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Бизнес#Россия#Предпринимательство#Черноземье
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