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Posted 21 февраля, 13:24

Published 21 февраля, 13:24

Modified 21 февраля, 15:37

Updated 21 февраля, 15:37

Сатья Дас (Сергей Яковлев)

Психолог-коуч или сектант? Белгородская епархия не оценила приезд Сатьи Даса

21 февраля 2025, 13:24
Фото: кадр из интервью Сатьи Ксении Собчак. Сатья Дас (Сергей Яковлев)

Белгородская епархия негативно отреагировала на приезд Сатьи Даса в Старый Оскол

Недавно в Старый Оскол приехал «самый нескучный семейный психолог» Сатья Дас. Белгородская епархия оказалась этому не рада, а что говорят сами белгородцы?

В четверг, 20 февраля, в Старом Осколе состоялся семинар известного лектора, как он сам себя называет, семейного психолога и философа Сергея Яковлева, более известного как Сатья Дас. Сатья Дас — это псевдоним, который он взял в честь своего духовного наставника. В переводе с индийского это означает «слуга абсолютной истины».

Сатья Дас проводит семинары по психологии, воспитанию детей и мастер-классы по кулинарии. Его мероприятия посещают тысячи людей, а количество просмотров в социальных сетях достигает нескольких миллионов. Он является одним из самых влиятельных российских лидеров мнений и входит в топ-10 инфлюэнсеров по версии «Ромир».

На своих лекциях Сатья Дас проповедует патриархальные отношения в семье и позиционирует себя как доминирующего мужчину. Он рассказывает не только о секретах семейного счастья, но и о слабости женского разума. Скандальную известность Сатья Дас получил после того, как в Великом Новгороде избил одну из слушательниц своей лекции её же сумкой.

Видео: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол». Встреча с Сатьей Дасом в Старом Осколе

В Белгородской и Старооскольской епархии на приезд коуча отреагировали скорее негативно. Выпускающий редактор информационного митрополичьего центра «Православное Осколье» Юлия Зиновьева решила пообщаться с сектоведом и культурологом Анной Сысоевой, чтобы узнать подробнее о деятельности Сатьи.

Сатья, по словам эксперта, относится к новому религиозному движению — обществу знаний Кришны. Члены общества занимаются подрыванием института семьи и семейных ценностей и пропагандой древней ультрапатриархальной ведической культуры, а также не благословляют рождение детей и принижают роль женщины в мире. Хоть Сатья и называет себя психологом, соответствующего образования у него нет.

Несмотря на обвинения в женоненавистничестве, основную часть аудитории Сатьи составляют как раз женщины. При чём большинство из них исповедуют православную веру. Почему православные россияне, а в особенности россиянки, так увлечённо готовы слушать Сатью, не обращая внимания на его заявления, идущие в разрез с традиционными русскими ценностями и православием, эксперт не знает.

«Довольно известный факт, что изначально он [Сатья — прим. ред.] повар, как бы он ни пытался это скрыть, он закончил кулинарное училище. И уже затем секта, заметив его какую-то харизму на лекциях по кулинарному искусству, которые он давал изначально, начала его раскручивать, потому что харизма как нельзя лучше подходила для привлечения всё новых и новых адептов», — говорит Анна Сысоева.

Белгородцы в соцсетях тоже встретили новость о приезде Сатьи по-разному. Кто-то говорил, что он на понятном языке рассказывает про элементарные вещи, которые не для всех очевидны, а кто-то называл «клоуном» и сравнивал с прозванной «инфоцыганкой» Еленой Блиновской.

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