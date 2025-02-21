Психолог-коуч или сектант? Белгородская епархия не оценила приезд Сатьи Даса

Posted 21 февраля, 13:24
Published 21 февраля, 13:24
Modified 21 февраля, 15:37
Updated 21 февраля, 15:37
В четверг, 20 февраля, в Старом Осколе состоялся семинар известного лектора, как он сам себя называет, семейного психолога и философа Сергея Яковлева, более известного как Сатья Дас. Сатья Дас — это псевдоним, который он взял в честь своего духовного наставника. В переводе с индийского это означает «слуга абсолютной истины».
Сатья Дас проводит семинары по психологии, воспитанию детей и мастер-классы по кулинарии. Его мероприятия посещают тысячи людей, а количество просмотров в социальных сетях достигает нескольких миллионов. Он является одним из самых влиятельных российских лидеров мнений и входит в топ-10 инфлюэнсеров по версии «Ромир».
На своих лекциях Сатья Дас проповедует патриархальные отношения в семье и позиционирует себя как доминирующего мужчину. Он рассказывает не только о секретах семейного счастья, но и о слабости женского разума. Скандальную известность Сатья Дас получил после того, как в Великом Новгороде избил одну из слушательниц своей лекции её же сумкой.
В Белгородской и Старооскольской епархии на приезд коуча отреагировали скорее негативно. Выпускающий редактор информационного митрополичьего центра «Православное Осколье» Юлия Зиновьева решила пообщаться с сектоведом и культурологом Анной Сысоевой, чтобы узнать подробнее о деятельности Сатьи.
Сатья, по словам эксперта, относится к новому религиозному движению — обществу знаний Кришны. Члены общества занимаются подрыванием института семьи и семейных ценностей и пропагандой древней ультрапатриархальной ведической культуры, а также не благословляют рождение детей и принижают роль женщины в мире. Хоть Сатья и называет себя психологом, соответствующего образования у него нет.
Несмотря на обвинения в женоненавистничестве, основную часть аудитории Сатьи составляют как раз женщины. При чём большинство из них исповедуют православную веру. Почему православные россияне, а в особенности россиянки, так увлечённо готовы слушать Сатью, не обращая внимания на его заявления, идущие в разрез с традиционными русскими ценностями и православием, эксперт не знает.
«Довольно известный факт, что изначально он [Сатья — прим. ред.] повар, как бы он ни пытался это скрыть, он закончил кулинарное училище. И уже затем секта, заметив его какую-то харизму на лекциях по кулинарному искусству, которые он давал изначально, начала его раскручивать, потому что харизма как нельзя лучше подходила для привлечения всё новых и новых адептов», — говорит Анна Сысоева.
Белгородцы в соцсетях тоже встретили новость о приезде Сатьи по-разному. Кто-то говорил, что он на понятном языке рассказывает про элементарные вещи, которые не для всех очевидны, а кто-то называл «клоуном» и сравнивал с прозванной «инфоцыганкой» Еленой Блиновской.