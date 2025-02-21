Психолог-коуч или сектант? Белгородская епархия не оценила приезд Сатьи Даса

На своих лекциях Сатья Дас проповедует патриархальные отношения в семье и позиционирует себя как доминирующего мужчину. Он рассказывает не только о секретах семейного счастья, но и о слабости женского разума. Скандальную известность Сатья Дас получил после того, как в Великом Новгороде избил одну из слушательниц своей лекции её же сумкой.