После жалоб епархии ЦМИ извинилась за организацию встречи белгородцев с Сатьей Дас

Епархия направила жалобу в муниципальную администрацию и руководству Центра, а также сообщила, что ЦМИ сегодня опубликовало свои извинения. Там последнее принесло свои сожаления за недостаточный контроль ситуации и пообещали, что буду тщательнее изучать планируемые мероприятия и программы гостей, т. к. происходящее в Центре всегда должно оправдывать ожидания и поддерживать ценности аудитории, как написали в посте.