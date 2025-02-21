После жалоб епархии ЦМИ извинилась за организацию встречи белгородцев с Сатьей Дас

Posted 21 февраля, 15:34
Published 21 февраля, 15:34
Modified 21 февраля, 15:36
Updated 21 февраля, 15:36
20 февраля в областном центре Старооскольского округа состоялась встреча с коучем по имени Сатья Дас. Он же Сергей Яковлев. О событии возникли разные мнения. С неодобрением к данному семинару отнеслась епархия.
Мужчина «проповедует» семейные ценности, выстроенные на основе патриархата и считает себя доминирующим мужчиной. Также он учит ведению домашнего хозяйства, правильным взаимоотношениям между членами и семьи и т. п. Широкую известность Сергей Яковлев получил после событий в Великом Новгороде, когда ударил обладательницу, по его мнению, слабого разума её же сумкой.
Сегодня в Telegram-канале Святого Белогорья появился пост, в котором они рассказали, что получили множество сообщений о бесцеремонном и непристойном использовании нецензурной лексики спикером во время выступления. Далее Белгородская и Старооскольская епархии указали на то, что 19 февраля в здании ЦМИ Старого Оскола прошёл концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Это, как заявили, также недопустимо.
Епархия направила жалобу в муниципальную администрацию и руководству Центра, а также сообщила, что ЦМИ сегодня опубликовало свои извинения. Там последнее принесло свои сожаления за недостаточный контроль ситуации и пообещали, что буду тщательнее изучать планируемые мероприятия и программы гостей, т. к. происходящее в Центре всегда должно оправдывать ожидания и поддерживать ценности аудитории, как написали в посте.