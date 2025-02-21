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Posted 21 февраля, 11:27

Published 21 февраля, 11:27

Modified 21 февраля, 11:29

Updated 21 февраля, 11:29

Авто повреждено под Белгородом после атаки БПЛА

Под Белгородом беспилотник ударил по машине, ещё один дрон взорвался на дороге

21 февраля 2025, 11:27
Фото: 1MI. Авто повреждено под Белгородом после атаки БПЛА

ВСУ атаковали пять районов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Разрушения есть также на территории сельхозпредприятия и фермерского хозяйства, в частном доме. Что ещё известно о последствиях?

21 февраля ВСУ ударили дронами по четырём районам Белгородской области. Ещё один муниципалитет попал под обстрел. Есть разрушения.

В Белгородском районе БПЛА ударил по машине. Произошло это на дороге Черемошное — Никольское.

Второй дрон взорвался при ударе о дорогу в валуйском Уразово. Повреждены магазин и грузовик.

Ещё два БПЛА атаковали краснояружскую Репяховку и Зозули в Борисовском районе. В первом случае под удар попало сельхозпредприятие — повреждены склад и авто. В борисовском селе дрон атаковал фермерское хозяйство — пострадала надворная постройка.

В волоконовской Тишанке тем временем после обстрела посекло крышу частного дома.

Во всех перечисленных случаях обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что накануне атакам ВСУ подверглись семь районов Белгородской области. Последнюю неделю дроны также активно бьют по Валуйскому округу: принято решение о дополнительной защите территории.

На одном из направлений в Белгородской области усилят защиту из-за участившихся атак
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