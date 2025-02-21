Почему мужчины живут меньше женщин? Объясняет врач

С 17 по 23 февраля в Белгородской области проходит Неделя сохранения мужского здоровья. По статистике мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Причина — в их невнимательном отношении к своему здоровью. Мужчины реже обращаются к врачам, избегают обследований и считают, что жаловаться на самочувствие — удел слабого пола. Такое поведение часто приводит к печальным последствиям.