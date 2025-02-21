Почему мужчины живут меньше женщин? Объясняет врач

Posted 21 февраля, 07:54
Published 21 февраля, 07:54
Modified 21 февраля, 07:54
Updated 21 февраля, 07:54
С 17 по 23 февраля в Белгородской области проходит Неделя сохранения мужского здоровья. По статистике мужчины живут в среднем на 10 лет меньше женщин. Причина — в их невнимательном отношении к своему здоровью. Мужчины реже обращаются к врачам, избегают обследований и считают, что жаловаться на самочувствие — удел слабого пола. Такое поведение часто приводит к печальным последствиям.
О мужском здоровье рассказал заведующий урологическим отделением № 2 белгородской городской больницы Павел Осипов.
Учёные Гамбургского медицинского института доказали: регулярная половая жизнь (не реже двух раз в неделю) помогает мужчинам дожить до 75 лет и больше. Физическая активность во время секса снижает риск смерти от инсульта почти вдвое, на 40% уменьшает вероятность диабета и на 30% — риск сердечного приступа.
«По данным Росстата, средняя продолжительность жизни мужчин в России — около 68 лет. В Центральном Черноземье этот показатель составляет 67,3 года, а у женщин — 77,3 года. Разница в 10 лет, и она продолжает расти», — отмечает Павел Осипов.
Женщины чаще обращают внимание на тревожные симптомы, вовремя посещают врачей и выполняют их рекомендации. Мужчины же склонны игнорировать проблемы, надеясь, что «само пройдёт».
Регулярная половая жизнь с постоянным партнёром важна для мужского здоровья. Эректильная дисфункция — это не только урологическая проблема. Её причинами могут быть атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания или гормональные нарушения.
«21% мужчин старше 35 лет страдает эректильной дисфункцией. Каждая седьмая пара детородного возраста сталкивается с бесплодием. У мужчин старше 30 лет уровень тестостерона снижается у 7–30%, а случаи рака предстательной железы выявляют всё чаще», — говорит врач.
Курение — один из главных факторов, влияющих на развитие хронических заболеваний. Оно провоцирует проблемы с сердцем, онкологию и нарушения в половой сфере. В России курят 47% мужчин. Табачный дым негативно воздействует на все органы и системы организма.
Для сохранения здоровья мужчинам важно вести активный образ жизни, регулярно проходить обследования и поддерживать половую активность.
«Возраст — не помеха для полноценной жизни. При первых тревожных симптомах нужно обращаться к врачу. Ранняя диагностика позволяет эффективно лечить заболевания и сохранять высокое качество жизни», — подчёркивает Павел Осипов.
Неделя мужского здоровья — повод задуматься о своём самочувствии и вовремя пройти обследование.
Ранее Павел Осипов рассказал о главных угрозах для мужского здоровья. Игнорирование профилактики и позднее обращение к врачу могут привести к серьёзным заболеваниям. Например, эректильной дисфункции. Ею страдают 21% мужчин старше 35 лет.