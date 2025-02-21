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Posted 21 февраля, 09:28

Published 21 февраля, 09:28

Modified 21 февраля, 09:28

Updated 21 февраля, 09:28

В Белгороде с марта будет больше платных машино-мест

Платные парковки в Белгороде стали приносить бюджету меньше денег

21 февраля 2025, 09:28
Фото: 1MI. В Белгороде с марта будет больше платных машино-мест

Белгородцы за пять лет заплатили почти 173 млн рублей за платную стоянку

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Новости Белгорода
Сколько платных зон в Белгороде и сколько они принесли денег в бюджет, в том числе в прошлом году?

Платные парковки в Белгороде представлены 235 парковочными карманами вдоль дорог и пятью плоскостными парковками.

Журналисты Go31 узнали в мэрии, что с 2020 по 2024 гг. водители заплатили за платную стоянку 172 млн 996 тыс. рублей. Из общей суммы в минувшем году в бюджет поступило 44 млн рублей. При этом годом ранее, в 2023-м, доходность была выше — 50 млн рублей.

Уже известно, что с марта в Белгороде станет больше платных парковочных мест. Новые точки появятся не только в центре города, но и на Харгоре.

Изменения пока ожидаются не раньше 17 марта. Мэр Валентин Демидов ранее заверил, что там, где уже появились новые знаки, плату за стоянку с автомобилистов пока брать не будут.

Платной будет зона и у областной больницы, что вызвало у белгородцев немало вопросов. Горожанам ответили, что по тарифу время бесплатной парковки здесь составит два часа, но потом придётся заплатить.

Белгородцы, предсказуемо, встретили новость о новых платных парковках без восторга.

Ждём тарифы на воздух: белгородцы негодуют из-за новых платных парковок
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#Город#Новости Белгорода#Платная парковка#Белгород
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