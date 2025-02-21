Платные парковки в Белгороде стали приносить бюджету меньше денег

Posted 21 февраля, 09:28
Published 21 февраля, 09:28
Modified 21 февраля, 09:28
Updated 21 февраля, 09:28
Платные парковки в Белгороде представлены 235 парковочными карманами вдоль дорог и пятью плоскостными парковками.
Журналисты Go31 узнали в мэрии, что с 2020 по 2024 гг. водители заплатили за платную стоянку 172 млн 996 тыс. рублей. Из общей суммы в минувшем году в бюджет поступило 44 млн рублей. При этом годом ранее, в 2023-м, доходность была выше — 50 млн рублей.
Уже известно, что с марта в Белгороде станет больше платных парковочных мест. Новые точки появятся не только в центре города, но и на Харгоре.
Изменения пока ожидаются не раньше 17 марта. Мэр Валентин Демидов ранее заверил, что там, где уже появились новые знаки, плату за стоянку с автомобилистов пока брать не будут.
Платной будет зона и у областной больницы, что вызвало у белгородцев немало вопросов. Горожанам ответили, что по тарифу время бесплатной парковки здесь составит два часа, но потом придётся заплатить.
Белгородцы, предсказуемо, встретили новость о новых платных парковках без восторга.