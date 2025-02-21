Платные парковки в Белгороде стали приносить бюджету меньше денег

Журналисты Go31 узнали в мэрии, что с 2020 по 2024 гг. водители заплатили за платную стоянку 172 млн 996 тыс. рублей. Из общей суммы в минувшем году в бюджет поступило 44 млн рублей. При этом годом ранее, в 2023-м, доходность была выше — 50 млн рублей.