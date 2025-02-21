На Форуме будущих технологий представили высокотехнологичные отечественные разработки

Министерство промышленности и торговли РФ в рамках форума презентовало нацпроект «Новые материалы и химия». На стенде ведомства появились разработки и образцы по четырем направлениям национального проекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. Среди особо значимых и прорывных экспонатов стоит выделить: абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, применяющиеся в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, которые используются для создания высокотехнологичной продукции, и прочие значимые для страны новшества.