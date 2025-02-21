На Форуме будущих технологий представили высокотехнологичные отечественные разработки

Posted 21 февраля, 16:03
Published 21 февраля, 16:03
Modified 21 февраля, 16:03
Updated 21 февраля, 16:03
Как сообщает newsnn.ru, экспозиция форума включает в себя разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов со всех уголков нашей страны — успешные проекты были представлены на стендах корпораций, занимающихся развитием наукоемких производств. Медиахолдинг 1MI был назначен информационным партнером данного события.
Согласно комментарию вице-премьера, плодотворное взаимодействие ученых, предпринимателей и государства помогло в итоге достичь технологического лидерства нашей страны — именно такую национальную цель ранее ставил президент России Владимир Путин. На выставке Форума будущих технологий аудитория могла наглядно ознакомиться с успешными примерами подобного сотрудничества. На ней к изучению доступны десятки самых современных на сегодня российских разработок, успешно внедряющихся в промышленное производство и обладающих серьезным экспортным потенциалом.
Министерство промышленности и торговли РФ в рамках форума презентовало нацпроект «Новые материалы и химия». На стенде ведомства появились разработки и образцы по четырем направлениям национального проекта: химии, биотехнологиям, композитам и редкоземельным металлам. Среди особо значимых и прорывных экспонатов стоит выделить: абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов; синтетические протезы кровеносных сосудов, позволяющие замещать критически пораженные участки сосудов при атеросклерозе, аневризме, тромбозах; полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека; образцы сырьевой биомассы, получаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на основе углеволокна и термопластиков, применяющиеся в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, которые используются для создания высокотехнологичной продукции, и прочие значимые для страны новшества.
Дмитрий Чернышенко особо отмечает важность технологического суверенитета для нашей страны, включая обеспечение возможности добывать полезные ископаемые, чтобы покрыть нужды российского промышленного сектора. Кроме того, он напомнил о важности формировать направления и расширять объем инвестиций в науку: обработку данных материалов и создание технологий с их применением.
НИЦ «Курчатовский институт» привез на выставку авиационные детали, произведенные по аддитивным технологиям, полимерные материалы медицинской направленности, жаропрочные материалы для конструирования двигателей, не имеющие аналогов хладостойкие стали и покрытия для строительства в арктической зоне, и представил некоторые другие прорывные открытия.
По заявлению министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на фоне непрерывного изменения экономической ситуации в мире и господстве технологического прогресса в последние годы именно такие события, как Форум будущих технологий, помогают институтам и организациям своевременно обмениваться знаниями, опытом и инновациями. А Москва при этом вовлечена в содействие изобретению инновационных материалов.