Можно ли вернуть деньги, если в полиции отказались возбуждать дело о мошенничестве?

Posted 21 февраля, 12:42
Published 21 февраля, 12:42
Modified 21 февраля, 12:44
Updated 21 февраля, 12:44
Неделю назад редакция Бел.Ру рассказывала о том, как несколько белгородцев попались на удочку мошенника и потеряли в общей сложности 6 млн рублей. В полиции возбуждать уголовное дело на вымогателя отказались, сославшись на то, что состава преступления нет. Журналистка Бел.Ру поговорила с юристом и автором YouTube-канала «Есть нюанс» Юлией Осичанской о том, как стоит поступать в таких ситуациях и что делать, если в правоохранительных органах возбуждать дело по мошенничеству отказываются.
Злоумышленник устроился в медицинское учреждение, где начал близко общаться с коллегами и своими пациентами. Спустя время он взял кредит в банке, занимал средства у обретённых друзей на свой бизнес, который заключался в перепродаже рыбы. Взятые в долг у коллег деньги он обещал вернуть спустя несколько месяцев с процентами. Убеждал, что его бизнес-схема прибыльная и эффективная, заманивая вложить ещё большие деньги. Он обещал вернуть вложения, выделив для этого примерно 30% от прибыли. Позже мужчина начал говорить, что схема с рыбой «накрылась», и предлагал вкладываться уже в восстановление жилья в Шебекино.
У нашей собеседницы и её друга мошеннику удалось выманить 1,5 млн рублей. Большая часть этих средств кредитные. Заёмщик перечислял изначально обещанные проценты, но быстро делать это перестал. Средства в полном размере не вернул, но, по словам пострадавшей, обзавёлся дорогой машиной, домом и квартирой. Автомобиль сейчас находится под арестом, дом обманщик оформлял на родственников, а квартиру арестовать не могут из-за того, что это единственное жильё мужчины.
Сейчас другие пострадавшие обратились в суд в гражданском порядке, чтобы вернуть долги, но наша читательница не присоединилась к делу, так как у неё нет возможности оплатить даже госпошлину, не говоря уже о расходах на адвоката.
За первый месяц 2025 года белгородцы лишились 113 млн рублей из-за мошеннических действий. За месяц в полиции зарегистрировали больше 200 случаев таких преступлений.
«При попадании в подобную ситуацию я рекомендую как можно быстрее обращаться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела, чтобы у вас на руках было подтверждение о подаче такого заявления. В большинстве случаев в возбуждении уголовного дела будет отказано, однако талон-уведомление о попытке возбуждения дела вам пригодится в будущем, в судебных процессах», — рассказала эксперт.
«Имея на руках протокол опроса с признанием того, что ваш бывший друг взял у вас деньги и всё вернёт, вы можете смело обращаться в суд с гражданским иском о взыскании с него долга по договору займа или неосновательного обогащения, в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Даже если изначально никакие документы оформлены не были. Но выиграть дело — самое простое в таких случаях. Зачастую с ответчика просто нечего взять, и даже через приставов вернуть свои деньги будет крайне сложно», — утверждает Юлия.
«Возбудить уголовное дело в таких случаях очень сложно, в связи с тем, что обязательным признаком ст. 159 УК РФ (мошенничество) является прямой умысел преступника на обман, что крайне сложно доказать. Чаще всего недобросовестный гражданин приходит к следователю и говорит, что деньги брал, но бизнес его прогорел, и он обязательно вернёт своим жертвам всё, как только появится такая возможность. Тем более, если имел место частичный возврат денег, что следователем квалифицируется как отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности», — поясняет юрист.
«Если в отношении вашего должника возбуждается дело о банкротстве, вы можете вступить в дело в качестве кредитора, встать в реестр требований и ждать, когда закончатся все процедуры банкротства. Если у банкрота есть имущество, оно будет реализовано, и за его счёт вы сможете получить свой долг или его часть. Если же имущества у него нет или оно оформлено на жену, маму, брата и т. д., в таком случае вернуть свои деньги не получится», — отвечает собеседница.
«Именно поэтому я рекомендую очень тщательно проверять людей и схемы, в которые вы планируете вложить свои деньги. Даже правильно оформленный договор не является гарантией заработка или хотя бы возврата своих денег», — закончила Юлия Осичанская.