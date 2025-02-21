Можно ли вернуть деньги, если в полиции отказались возбуждать дело о мошенничестве?

Злоумышленник устроился в медицинское учреждение, где начал близко общаться с коллегами и своими пациентами. Спустя время он взял кредит в банке, занимал средства у обретённых друзей на свой бизнес, который заключался в перепродаже рыбы. Взятые в долг у коллег деньги он обещал вернуть спустя несколько месяцев с процентами. Убеждал, что его бизнес-схема прибыльная и эффективная, заманивая вложить ещё большие деньги. Он обещал вернуть вложения, выделив для этого примерно 30% от прибыли. Позже мужчина начал говорить, что схема с рыбой «накрылась», и предлагал вкладываться уже в восстановление жилья в Шебекино.