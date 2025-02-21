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Posted 21 февраля, 08:03

Published 21 февраля, 08:03

Modified 21 февраля, 08:03

Updated 21 февраля, 08:03

Пробка в Северном 21 февраля

Министр назвал решение проблемы на дороге в Северном созданием «бутылочного горлышка»

21 февраля 2025, 08:03
Фото: Telegram-канал «Пробка в Северном». Пробка в Северном 21 февраля

Министр не оценил вариант избавления от пробок на северном въезде в Белгород

Решение предложил один из местных жителей, но Сергей Евтушенко назвал такой план созданием бутылочного горлышка.

Житель Белгородской области написал в Сети жалобу касательно новой дороги в Северном, из-за которой появляются пробки. Он предложил несколько вариантов решения проблемы, среди которых фигурирует автобусная полоса. По его мнению, если убрать её с дороги, то пробки исчезнут

На обращение отреагировал министр автомобильных дорог и транспорта региона Сергей Евтушенко. Он объяснил, что преимущественным является удобство передвижения на общественном транспорте, поэтому убирать автобусные полосы никто не будет.

«То, что предлагаете Вы, это создание бутылочного горлышка. Пропускная способность определяется не количеством полос движения, а перекрёстками и примыканиями. <…> Поэтому Ваше предложение мы не принимаем, но это не значит, что мы ничего не делаем. Северная территория очень большая и требует неоднозначного решения», — объяснил чиновник.

Евтушенко добавил, что все запланированные планы по дороге в Северном будут сделаны: это переустройство на Ротонде и строительство обхода посёлка.

Жители, которые прослушали комментарий министра, отметили, что «бутылочное горлышко» на дороге есть уже сейчас из-за заужения дороги до двух полос у Ротонды. По наблюдениям Telegram-канала «Пробка в Северном», сегодняшняя пробка, 21 февраля, составила почти 2 километра.

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#Александра Склярова#Общество#Северный#Сергей евтушенко#Белгород#Пробка
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