Министр назвал решение проблемы на дороге в Северном созданием «бутылочного горлышка»

Житель Белгородской области написал в Сети жалобу касательно новой дороги в Северном, из-за которой появляются пробки. Он предложил несколько вариантов решения проблемы, среди которых фигурирует автобусная полоса. По его мнению, если убрать её с дороги, то пробки исчезнут