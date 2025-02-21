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Posted 21 февраля, 13:02

Published 21 февраля, 13:02

Modified 21 февраля, 13:02

Updated 21 февраля, 13:02

ДТП со скорой в Белгороде

Кто расследует дело о страшном ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры?

21 февраля 2025, 13:02
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области. ДТП со скорой в Белгороде

Журналисты узнали, кому поручили расследовать дело о ДТП со скорой в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Изначально историей занялось УМВД, но из-за того, что в истории был военный, дело передали другому ведомству.

7 февраля в центре Белгорода произошло страшное ДТП: BMW на высокой скорости въехал в машину скорой помощи. Погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Водитель медицинского авто выжил, но получил серьёзные травмы.

В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Изначально этим занялись сотрудники регионального УМВД. Однако после того, как выяснилось, что в истории фигурировал военный, дело передали другому ведомству. Сейчас расследованием занимается военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону, выяснили журналисты «Фонаря».

После случившегося появились предположения, что водитель BMW мог быть пьян. Однако родственники это опровергают — из-за религии.

Похоронили фельдшеров 21 февраля. Военных, которые находились в иномарке на момент ДТП, перевели на лечение в Москву.

Семьям погибших в ДТП фельдшеров в Белгороде так и не предложили помощь?
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