Кто расследует дело о страшном ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры?

В тот же день стало известно о возбуждении уголовного дела по факту ДТП. Изначально этим занялись сотрудники регионального УМВД. Однако после того, как выяснилось, что в истории фигурировал военный, дело передали другому ведомству. Сейчас расследованием занимается военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону, выяснили журналисты «Фонаря».