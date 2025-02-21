Креатив-таун появится в Белгороде: что это и где построят?

Posted 21 февраля, 14:22
Published 21 февраля, 14:22
Modified 21 февраля, 14:24
Updated 21 февраля, 14:24
В Центральном парке в Белгороде появится креатив-таун. Предполагается, что это будет пространство для молодёжи, а также для «развития локального предпринимательства», сообщил мэр Валентин Демидов.
Общая площадь павильонов многофункционального комплекса составит 770 кв. м. Среди прочего здесь будут мастерские и выставочный зал.
Рядом с комплексом организуют внутренний дворик. Само здание дополнят медиаэкранами и архитектурной подсветкой.
На данный момент готовы уже четыре павильона и навес.
Ранее в парке открыли летний кинотеатр. Также здесь собираются организовать танцплощадку для «Элегантных дискотек». Кроме того, в парк вернётся памятник Ленину: мэр заверил, что произойдёт это уже в первом полугодии 2025 года.