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Posted 21 февраля, 14:22

Published 21 февраля, 14:22

Modified 21 февраля, 14:24

Updated 21 февраля, 14:24

Креатив-таун строят в Белгороде

Креатив-таун появится в Белгороде: что это и где построят?

21 февраля 2025, 14:22
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Креатив-таун строят в Белгороде

В Белгороде построят креатив-таун

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Новости Белгорода
Многофункциональный комплекс откроют в рамках реконструкции парка. На месте уже виден контур.

В Центральном парке в Белгороде появится креатив-таун. Предполагается, что это будет пространство для молодёжи, а также для «развития локального предпринимательства», сообщил мэр Валентин Демидов.

Общая площадь павильонов многофункционального комплекса составит 770 кв. м. Среди прочего здесь будут мастерские и выставочный зал.

Рядом с комплексом организуют внутренний дворик. Само здание дополнят медиаэкранами и архитектурной подсветкой.

На данный момент готовы уже четыре павильона и навес.

Ранее в парке открыли летний кинотеатр. Также здесь собираются организовать танцплощадку для «Элегантных дискотек». Кроме того, в парк вернётся памятник Ленину: мэр заверил, что произойдёт это уже в первом полугодии 2025 года.

Креатив-таун строят в Белгороде
Креатив-таун строят в Белгороде
Креатив-таун строят в Белгороде
Креатив-таун строят в Белгороде
Креатив-таун строят в Белгороде
Креатив-таун строят в Белгороде. Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Сколько стоил центральный парк Белгорода для бюджета и кто эти деньги получил
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Центральный городской парк#Валентин Демидов#Креатив-таун
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