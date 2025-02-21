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Posted 21 февраля, 08:40

Published 21 февраля, 08:40

Modified 21 февраля, 08:42

Updated 21 февраля, 08:42

Карьера в белгородском правительстве? Станет ли «День дублёра» традицией

Карьера в белгородском правительстве? Станет ли «День дублёра» традицией

21 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
День дублёра впервые прошёл в Белгородской области в январе 2025 года. Станет ли событие ежегодным?

До того, как заменить на день белгородских чиновников, молодые люди несколько дней изучали распорядок дня и задачи министров. В итоге 24 января они на один день стали у руля области. Подробности — в нашем материале.

Однако насколько эксперимент оказался удачным? Как рассказали журналистам Бел.Ру в областном правительстве, по итогам проведённого Дня дублёра власти решили, что проект станет ежегодным событием.

В правительстве добавили, что систематическое проведение данного мероприятия позволит молодым и амбициозным людям попробовать свои силы в управлении госструктурами, а также принять участие в разработке социально-значимых проектов и их дальнейшей реализации.

Стоит отметить, что для некоторых молодых людей проект ещё не закончился. Чем они занимаются сегодня в правительстве области — по ссылке.

Белгородский День дублёра не закончился? Чем занимаются молодые люди в правительстве
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Эксклюзив#Управление#Молодые люди#Эксперимент#Социальные проекты#Белгород#Традиция#День дублёра
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