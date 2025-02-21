Карьера в белгородском правительстве? Станет ли «День дублёра» традицией

Posted 21 февраля, 08:40
Published 21 февраля, 08:40
Modified 21 февраля, 08:42
Updated 21 февраля, 08:42
До того, как заменить на день белгородских чиновников, молодые люди несколько дней изучали распорядок дня и задачи министров. В итоге 24 января они на один день стали у руля области. Подробности — в нашем материале.
Однако насколько эксперимент оказался удачным? Как рассказали журналистам Бел.Ру в областном правительстве, по итогам проведённого Дня дублёра власти решили, что проект станет ежегодным событием.
В правительстве добавили, что систематическое проведение данного мероприятия позволит молодым и амбициозным людям попробовать свои силы в управлении госструктурами, а также принять участие в разработке социально-значимых проектов и их дальнейшей реализации.
Стоит отметить, что для некоторых молодых людей проект ещё не закончился. Чем они занимаются сегодня в правительстве области — по ссылке.