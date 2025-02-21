Как долго придётся мёрзнуть белгородцам? Прогноз синоптиков на неделю

Posted 21 февраля, 12:27
Published 21 февраля, 12:27
Modified 21 февраля, 12:29
Updated 21 февраля, 12:29
В субботу, 22 февраля, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Снега завтра не ожидается, но мороз останется.
Ближайшей ночью температура опустится до -19…-14 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.
Днём в субботу в регионе будет не так холодно. Столбик термометра не опустится ниже -8 °С. Вместе с тем ветер усилится до 6-11 м/с, сообщают в областном МЧС.
В праздничный день, 23 февраля, в Белгородской области установится переменная облачность. Снега тоже ожидать не стоит.
Ночью в отдельных районах похолодает до -16 °С. Днём -8…-3 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.
В ночь на субботу похолодает до -15 °С. Днём осадков не ожидается, температура составит -7 °С. Ночь на воскресенье тоже будет холодной — до -12 °С. Днём ожидается -5 °С.
Если верить прогнозу Гидрометцентра, осадков в Белгороде не будет как минимум до четверга, 27 февраля. Ночи на следующей неделе будут морозными: -13…-7 °С. Днём температура будет минусовой, но уже в четверг возможно потепление до 0 °С.
Ранее синоптики обещали, что март в Белгородской области будет тёплым.