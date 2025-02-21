Как долго придётся мёрзнуть белгородцам? Прогноз синоптиков на неделю

Если верить прогнозу Гидрометцентра, осадков в Белгороде не будет как минимум до четверга, 27 февраля. Ночи на следующей неделе будут морозными: -13…-7 °С. Днём температура будет минусовой, но уже в четверг возможно потепление до 0 °С.