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Posted 21 февраля, 12:27

Published 21 февраля, 12:27

Modified 21 февраля, 12:29

Updated 21 февраля, 12:29

Зима в Белгороде пришла поздно

Как долго придётся мёрзнуть белгородцам? Прогноз синоптиков на неделю

21 февраля 2025, 12:27
Фото: bel.ru. Зима в Белгороде пришла поздно

Белгородцев ждёт холодная и бесснежная суббота

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Новости Белгорода
Любителям тепла пока не стоит расслабляться: мороз задержится в эти выходные. Однако к середине следующей недели возможна температура около 0 °С.

Какой будет погода в Белгородской области в выходные?

В субботу, 22 февраля, в Белгородской области установится облачная с прояснениями погода. Снега завтра не ожидается, но мороз останется.

Ближайшей ночью температура опустится до -19…-14 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

Днём в субботу в регионе будет не так холодно. Столбик термометра не опустится ниже -8 °С. Вместе с тем ветер усилится до 6-11 м/с, сообщают в областном МЧС.

В праздничный день, 23 февраля, в Белгородской области установится переменная облачность. Снега тоже ожидать не стоит.

Ночью в отдельных районах похолодает до -16 °С. Днём -8…-3 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

Будет зимний март? Как долго продержатся морозы в Белгороде
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А что с погодой на неделе в Белгороде?

В ночь на субботу похолодает до -15 °С. Днём осадков не ожидается, температура составит -7 °С. Ночь на воскресенье тоже будет холодной — до -12 °С. Днём ожидается -5 °С.

Если верить прогнозу Гидрометцентра, осадков в Белгороде не будет как минимум до четверга, 27 февраля. Ночи на следующей неделе будут морозными: -13…-7 °С. Днём температура будет минусовой, но уже в четверг возможно потепление до 0 °С.

Ранее синоптики обещали, что март в Белгородской области будет тёплым.

Погода в Белгороде на ближайшую неделю
Погода в Белгороде на ближайшую неделю. Фото: Гидрометцентр
Синоптики обнадёжили белгородцев прогнозом на март, но есть нюанс
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