Из Белгорода тоже увезут? В городе вновь меняют местами укрытия

Posted 21 февраля, 11:08
Published 21 февраля, 11:08
Modified 21 февраля, 11:08
Updated 21 февраля, 11:08
Белгородцы обеспокоены переносом модульных укрытий из микрорайона Новый. Местная жительница пишет:
«Укрытие стоит на детской площадке, по дороге от школы, и его убрали! При ракетной атаке оно всегда переполнено детьми!»
Она также отметила, что за день уже дважды слышала сигналы воздушной тревоги и не знала, куда прятаться.
Мэр города Белгорода Валентин Демидов ответил, что в городе оптимизируют схемы размещения модульных укрытий.
Он добавил, что на месте, о котором шла речь, защитное сооружение будет установлено в ближайшие несколько дней.
Недавно в Белгороде перенесли 11 модульных укрытий из северной части города на Харгору, где вероятность обстрела выше.
На пляжах, где укрытия теперь не требуются, из-за окончания купального сезона, сооружения также перенесли.
А из Старого Оскола перевезли 20 укрытий в Валуйский округ.