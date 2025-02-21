bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 11:08

Published 21 февраля, 11:08

Modified 21 февраля, 11:08

Updated 21 февраля, 11:08

Перенос укрытий

Из Белгорода тоже увезут? В городе вновь меняют местами укрытия

21 февраля 2025, 11:08
Фото: комментарии на странице губернатора. Перенос укрытий

Белгородцы обеспокоены исчезновением укрытий в одном из микрорайонов

Сюжет
Новости Белгорода
Укрытия убрали из мест, где ходят дети.

Белгородцы обеспокоены переносом модульных укрытий из микрорайона Новый. Местная жительница пишет:

«Укрытие стоит на детской площадке, по дороге от школы, и его убрали! При ракетной атаке оно всегда переполнено детьми!»

Она также отметила, что за день уже дважды слышала сигналы воздушной тревоги и не знала, куда прятаться.

Мэр города Белгорода Валентин Демидов ответил, что в городе оптимизируют схемы размещения модульных укрытий.

Он добавил, что на месте, о котором шла речь, защитное сооружение будет установлено в ближайшие несколько дней.

Недавно в Белгороде перенесли 11 модульных укрытий из северной части города на Харгору, где вероятность обстрела выше.

На пляжах, где укрытия теперь не требуются, из-за окончания купального сезона, сооружения также перенесли.

А из Старого Оскола перевезли 20 укрытий в Валуйский округ.

В Старом Осколе больше не опасно? Из города увезли укрытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Сколько есть укрытий в Белгородской области и сколько на них потратили с начала СВО?«От чего „это“ может защитить?» Белгородцев поразило укрытие на остановкеВ Белгороде нескольким укрытиям понадобилась дезинфекция
#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Укрытия#Модульные укрытия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика