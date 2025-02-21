«Инста Тур Белгород» Халаимова ликвидируют, ещё две фирмы — в процессе, две — уже

Posted 21 февраля, 08:36
Published 21 февраля, 08:36
Modified 21 февраля, 08:39
Updated 21 февраля, 08:39
И снова Александр Халаимов. Громкий скандал, пострадавшие участники которого появляются даже сейчас, спустя чуть более двух лет, никак не утихнет. Сам турагент объявлен в федеральный розыск, а некоторые постепенно отчаиваются получить свои деньги назад. Ситуацию Халаимов обозначил как трудные времена для туризма и рейдерский захват, коллеги по цеху признаются, что исход для них совсем не неожиданный, а семья заявила журналистам Бел.Ру, что и её он оставил без денег. Частью истории, по мнению пострадавших туристов, стал ещё один скандал, но уже с «Софи-Тур», фирмой, которой управляет бывшая сотрудница Халаимова.
Белгородский бизнесмен является или являлся владельцем шести туристических компаний. На данный момент известно, что ООО «Трэвел» и ООО «Инста Тур Белгород» проходят процедуру ликвидации. Согласно отчёту СПАРК, решение об исключении последней из ЕГРЮЛ приняли 19 февраля текущего года, а зарегистрирована Халаимовым она была 1 ноября 2023 года.
Кроме того, с 10 июля прошлого года «Инста Тур Белгород» не числится в списке субъектов МСП, куда её занесли 10 декабря 2023 года. Так, вероятно, все эти действия, учредителя, произошли перед самым взрывом «пузыря», ставшего так называемым «началом конца».
Также белгородец владеет другой фирмой с практически идентичным названием — ООО «Инста Тур». По отчёту СПАРК, компания не ликвидирована и не находится в процессе ликвидации, но внесена в негативный список.
Ещё две фирмы разыскиваемого Александра Халаимова ликвидированы по решению налоговой службы — в 2012 году и в апреле 2024 года. Это ООО «Декарт» и ООО «Лайф-Тур Центральный регион».
Активным остаётся ООО «Трэвел». Единственное зарегистрированное не в Белгородской области, а в Ставропольском крае. Указано, что ранее мужчина являлся бывшим совладельцем с долей в 50%, но только до 2024 года.