«Инста Тур Белгород» Халаимова ликвидируют, ещё две фирмы — в процессе, две — уже

И снова Александр Халаимов. Громкий скандал, пострадавшие участники которого появляются даже сейчас, спустя чуть более двух лет, никак не утихнет. Сам турагент объявлен в федеральный розыск, а некоторые постепенно отчаиваются получить свои деньги назад. Ситуацию Халаимов обозначил как трудные времена для туризма и рейдерский захват, коллеги по цеху признаются, что исход для них совсем не неожиданный, а семья заявила журналистам Бел.Ру, что и её он оставил без денег. Частью истории, по мнению пострадавших туристов, стал ещё один скандал, но уже с «Софи-Тур», фирмой, которой управляет бывшая сотрудница Халаимова.