bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 13:01

Published 21 февраля, 13:01

Modified 21 февраля, 13:03

Updated 21 февраля, 13:03

Бизнес

Холдинг МАЕР стал новым владельцем медиакомпании 1MI

21 февраля 2025, 13:01
Фото: Изображение Midjourney. Бизнес
Сюжет
Реклама
Слияние МАЕР и 1MI нацелено на развитие медиа без изменения редакционной политики, предлагая новые перспективы и интеграцию в цифровую среду.

МАЕР, занимающий лидирующие позиции на рынке федеральной рекламы, теперь возглавляет 1MI.

Слияние двух крупных медиагрупп откроет, как заявлено, новые горизонты для создания медиапроектов, превосходящих по качеству и масштабу все существующие аналоги.

Покупка активов 1MI должна обеспечить увеличение аудитории как для МАЕР, так и для 1MI, что может стать основой для дальнейшего роста и развития всех активов. Сделка также стимулирует развитие региональных изданий. Обе компании, занимающиеся как уличной рекламой, так и интернет-порталами, обладают значительным потенциалом для интеграции в единую цифровую среду.

Как высказался совладелец и гендиректор медиахолдинга Константин Майор, МАЕР, в свою очередь, начнёт работать на новом уровне, сфокусированном на развитии новых медиа, появившихся в последние годы, стремясь к созданию синергии между двумя холдингами, которая способна сделать их взаимодействие взаимовыгодным и привести к появлению уникального продукта на российском рынке.

Майор также подчеркнул, что МАЕР не будет вмешиваться в редакционную политику изданий, входящих в 1MI, и что редакционные процессы продолжатся без изменений.

По итогам конкурса национального контента ИРИ поддержку получат 4 проекта 1MI
Узнать подробнее
Читайте также:
В конкурсе национального контента ИРИ победил проект «Советского спорта» и 1MI1MI получил премию Digital Communications AWARDS за проект «Безграничные возможности»Холдинг 1MI стал информационным партнёром журналистской премии «Искра Юга 2020»
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Реклама#Новости Белгорода#Белгород#Аудитория
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика