Холдинг МАЕР стал новым владельцем медиакомпании 1MI

Posted 21 февраля, 13:01
Published 21 февраля, 13:01
Modified 21 февраля, 13:03
Updated 21 февраля, 13:03
МАЕР, занимающий лидирующие позиции на рынке федеральной рекламы, теперь возглавляет 1MI.
Слияние двух крупных медиагрупп откроет, как заявлено, новые горизонты для создания медиапроектов, превосходящих по качеству и масштабу все существующие аналоги.
Покупка активов 1MI должна обеспечить увеличение аудитории как для МАЕР, так и для 1MI, что может стать основой для дальнейшего роста и развития всех активов. Сделка также стимулирует развитие региональных изданий. Обе компании, занимающиеся как уличной рекламой, так и интернет-порталами, обладают значительным потенциалом для интеграции в единую цифровую среду.
Как высказался совладелец и гендиректор медиахолдинга Константин Майор, МАЕР, в свою очередь, начнёт работать на новом уровне, сфокусированном на развитии новых медиа, появившихся в последние годы, стремясь к созданию синергии между двумя холдингами, которая способна сделать их взаимодействие взаимовыгодным и привести к появлению уникального продукта на российском рынке.
Майор также подчеркнул, что МАЕР не будет вмешиваться в редакционную политику изданий, входящих в 1MI, и что редакционные процессы продолжатся без изменений.