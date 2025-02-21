Холдинг МАЕР стал новым владельцем медиакомпании 1MI

Покупка активов 1MI должна обеспечить увеличение аудитории как для МАЕР, так и для 1MI, что может стать основой для дальнейшего роста и развития всех активов. Сделка также стимулирует развитие региональных изданий. Обе компании, занимающиеся как уличной рекламой, так и интернет-порталами, обладают значительным потенциалом для интеграции в единую цифровую среду.