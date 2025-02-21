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Posted 21 февраля, 09:44

Published 21 февраля, 09:44

Modified 21 февраля, 09:44

Updated 21 февраля, 09:44

Хлеб

Хлеб и хлебобулочные изделия подорожают с 1 марта?

21 февраля 2025, 09:44
Фото: 1MI. Хлеб

С 1 марта хлеб в России может подорожать на 10-12%

Однако Минсельхоз РФ называет ситуацию на рынке хлебобулочных изделий «стабильной».

«Ведомости» сообщают, что с 1 марта в РФ могут подорожать хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом ретейлеров предупредили крупные производители. Отпускные цены могут вырасти на 10-12%.

В Минсельхозе РФ в ответ на это сообщили о стабильной ситуации на рынке хлеба, несмотря на рост издержек. Причины увеличения затрат — транспортировка, упаковка и электроэнергия.

На середину февраля средняя цена хлеба из пшеничной муки в России составила 68,4 руб. за кг, из ржано-пшеничной — 61,6 руб. за кг. Цены выросли на 0,1% и 0,6% соответственно.

Наценка на пшеничный хлеб с начала года составила 5-7%.

Средняя цена хлеба в Белгородской области составляет 63,30 руб. за кг, а булочных изделий — 118,24 руб. за кг. Цены за неделю поднялись на 0,13% и 0,05% соответственно.

В середине января белгородцы жаловались на то, что стоимость батона, достигшая 70 рублей, превышает цену пива.

Напомним, в 2023 году говорили о росте цен на хлеб в России на 7-10% из-за подорожания логистики, муки и увеличения фонда оплаты труда работников.

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#Анна Селищева#Общество#Цены#Россия#Хлеб#Подорожание
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