Хлеб и хлебобулочные изделия подорожают с 1 марта?

Posted 21 февраля, 09:44
Published 21 февраля, 09:44
Modified 21 февраля, 09:44
Updated 21 февраля, 09:44
«Ведомости» сообщают, что с 1 марта в РФ могут подорожать хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом ретейлеров предупредили крупные производители. Отпускные цены могут вырасти на 10-12%.
В Минсельхозе РФ в ответ на это сообщили о стабильной ситуации на рынке хлеба, несмотря на рост издержек. Причины увеличения затрат — транспортировка, упаковка и электроэнергия.
На середину февраля средняя цена хлеба из пшеничной муки в России составила 68,4 руб. за кг, из ржано-пшеничной — 61,6 руб. за кг. Цены выросли на 0,1% и 0,6% соответственно.
Наценка на пшеничный хлеб с начала года составила 5-7%.
Средняя цена хлеба в Белгородской области составляет 63,30 руб. за кг, а булочных изделий — 118,24 руб. за кг. Цены за неделю поднялись на 0,13% и 0,05% соответственно.
В середине января белгородцы жаловались на то, что стоимость батона, достигшая 70 рублей, превышает цену пива.
Напомним, в 2023 году говорили о росте цен на хлеб в России на 7-10% из-за подорожания логистики, муки и увеличения фонда оплаты труда работников.