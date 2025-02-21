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Posted 21 февраля, 10:14

Published 21 февраля, 10:14

Modified 21 февраля, 10:16

Updated 21 февраля, 10:16

Сотрудничество

Гладков: сотрудничество с «Русагро» станет вкладом в спорт и образование белгородцев

21 февраля 2025, 10:14
Фото: 1MI. Сотрудничество
Сюжет
Образование
«Русагро» и правительство Белгородской области заключили соглашение о сотрудничестве. По их словам, оно направлено на улучшение образования и развитие спорта в регионе.

Компания «Русагро» и администрация Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на значительные улучшения в сфере образования и спорта региона.

Вячеслав Гладков сообщил о начале совместной работы в социально-экономическом направлении. Стороны намерены активно сотрудничать, уделяя, как заявил губернатор, особое внимание модернизации образования на всех уровнях — в школах и учебных заведениях. В техникумах Бирючанского, Чернянского районов и техникума в Ютановке Волоконовского района, а также в Дмитриевском агроколледже, компания будет внедрять современные образовательные методики и привлекать высококвалифицированных специалистов.

Важной задачей также станет привлечение выпускников к работе на предприятиях с конкурентоспособной заработной платой, что, по словам губернатора, будет способствовать развитию экономики региона. Также запланированы капитальный ремонт учебных помещений и общежитий БелГАУ и оснащение их современным оборудованием.

Гладков подчеркнул развитие непрерывного образования, включая агротехнические классы в школах. «Русагро» готово вложить до 100 млн рублей в подготовку образовательных команд и около 50 млн рублей в поддержку спорта в области, включая организацию допсоревнований, а также в дальнейшую реализацию проекта «Поезд здоровья». Гладков выразил надежду, что успешное сотрудничество станет образцом для других компаний.

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