Гладков: сотрудничество с «Русагро» станет вкладом в спорт и образование белгородцев

Вячеслав Гладков сообщил о начале совместной работы в социально-экономическом направлении. Стороны намерены активно сотрудничать, уделяя, как заявил губернатор, особое внимание модернизации образования на всех уровнях — в школах и учебных заведениях. В техникумах Бирючанского, Чернянского районов и техникума в Ютановке Волоконовского района, а также в Дмитриевском агроколледже, компания будет внедрять современные образовательные методики и привлекать высококвалифицированных специалистов.