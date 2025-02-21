Гладков: сотрудничество с «Русагро» станет вкладом в спорт и образование белгородцев

Posted 21 февраля, 10:14
Published 21 февраля, 10:14
Modified 21 февраля, 10:16
Updated 21 февраля, 10:16
Компания «Русагро» и администрация Белгородской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на значительные улучшения в сфере образования и спорта региона.
Вячеслав Гладков сообщил о начале совместной работы в социально-экономическом направлении. Стороны намерены активно сотрудничать, уделяя, как заявил губернатор, особое внимание модернизации образования на всех уровнях — в школах и учебных заведениях. В техникумах Бирючанского, Чернянского районов и техникума в Ютановке Волоконовского района, а также в Дмитриевском агроколледже, компания будет внедрять современные образовательные методики и привлекать высококвалифицированных специалистов.
Важной задачей также станет привлечение выпускников к работе на предприятиях с конкурентоспособной заработной платой, что, по словам губернатора, будет способствовать развитию экономики региона. Также запланированы капитальный ремонт учебных помещений и общежитий БелГАУ и оснащение их современным оборудованием.
Гладков подчеркнул развитие непрерывного образования, включая агротехнические классы в школах. «Русагро» готово вложить до 100 млн рублей в подготовку образовательных команд и около 50 млн рублей в поддержку спорта в области, включая организацию допсоревнований, а также в дальнейшую реализацию проекта «Поезд здоровья». Гладков выразил надежду, что успешное сотрудничество станет образцом для других компаний.