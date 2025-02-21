Гладков: Белгородская область получит 3 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу

Posted 21 февраля, 10:57
Published 21 февраля, 10:57
Modified 21 февраля, 10:57
Updated 21 февраля, 10:57
В понедельник замгубернатора рассмотрят вопрос о распределении средств среди нуждающихся в них предприятий. Работа над распределением финансовых средств продолжится. В данный момент оценщики и специализированные организации, занимающиеся подсчётом убытков, также продолжают свою работу. После окончания подсчётов, власти Белгородской области планируют обратиться за дополнительной поддержкой к правительству РФ.
«Мы осознаём, что без поддержки федерального уровня мы не сможем справиться с последствиями обстрелов самостоятельно», — заявил губернатор.
11 февраля объявили о том, что российское правительство готово оказать поддержку предприятиям, которые были вынуждены заморозить свою деятельность в результате атак со стороны Украины. Ранее такой поддержкой уже воспользовались 44 предприятия. Получить субсидии смогут как юридические, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи заявлений на получение финансовой помощи работодатели должны обратиться в местные службы занятости до 1 марта.