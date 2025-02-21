Гладков: Белгородская область получит 3 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу

11 февраля объявили о том, что российское правительство готово оказать поддержку предприятиям, которые были вынуждены заморозить свою деятельность в результате атак со стороны Украины. Ранее такой поддержкой уже воспользовались 44 предприятия. Получить субсидии смогут как юридические, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи заявлений на получение финансовой помощи работодатели должны обратиться в местные службы занятости до 1 марта.