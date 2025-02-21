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Posted 21 февраля, 10:57

Published 21 февраля, 10:57

Modified 21 февраля, 10:57

Updated 21 февраля, 10:57

Сельскохозяйственные предприятия

Гладков: Белгородская область получит 3 млрд рублей на помощь пострадавшему бизнесу

21 февраля 2025, 10:57
Фото: 1MI. Сельскохозяйственные предприятия

Фермерские хозяйства Белгородской области получат 2 млрд рублей помощи

Сюжет
Правительство РФ
Из федерального бюджета в помощь предприятиям Белгородской области, пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ, будет выделено 3 млрд рублей. Из этой суммы 2 млрд рублей предназначены для помощи местным фермерским хозяйствам.

В понедельник замгубернатора рассмотрят вопрос о распределении средств среди нуждающихся в них предприятий. Работа над распределением финансовых средств продолжится. В данный момент оценщики и специализированные организации, занимающиеся подсчётом убытков, также продолжают свою работу. После окончания подсчётов, власти Белгородской области планируют обратиться за дополнительной поддержкой к правительству РФ.

«Мы осознаём, что без поддержки федерального уровня мы не сможем справиться с последствиями обстрелов самостоятельно», — заявил губернатор.

11 февраля объявили о том, что российское правительство готово оказать поддержку предприятиям, которые были вынуждены заморозить свою деятельность в результате атак со стороны Украины. Ранее такой поддержкой уже воспользовались 44 предприятия. Получить субсидии смогут как юридические, так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории региона. Для подачи заявлений на получение финансовой помощи работодатели должны обратиться в местные службы занятости до 1 марта.

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