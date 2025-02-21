ФСБ показала видео с осуждённым за диверсию белгородцем

Posted 21 февраля, 08:23
Published 21 февраля, 08:23
Modified 21 февраля, 08:25
Updated 21 февраля, 08:25
Федеральная служба безопасности опубликовала кадры восьми россиян, которых осудили за совершение диверсий по указанию украинских спецслужб.
По информации ФСБ, для их вербовки использовали мессенджеры и интернет-платформы, на которых размещались объявления о быстром заработке.
Обвиняемых задержали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Их вина полностью доказана. Суды признали их виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм, организацию террористической деятельности, диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Они получили приговоры от 16 до 22 лет лишения свободы, с отбыванием от трёх до пяти лет в тюрьме, пишет ТАСС.
Один из осуждённых — белгородец, который участвовал в террористическом акте.
Напомним, недавно в Старом Осколе суд арестовал троих подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции. Один из них, 19-летний местный житель, предложил помощь двум подросткам. Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, а фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.