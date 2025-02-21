ФСБ показала видео с осуждённым за диверсию белгородцем

Обвиняемых задержали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Их вина полностью доказана. Суды признали их виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм, организацию террористической деятельности, диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Они получили приговоры от 16 до 22 лет лишения свободы, с отбыванием от трёх до пяти лет в тюрьме, пишет ТАСС.