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Posted 21 февраля, 08:23

Published 21 февраля, 08:23

Modified 21 февраля, 08:25

Updated 21 февраля, 08:25

Чаще всего терракты готовились на железных дорогах

ФСБ показала видео с осуждённым за диверсию белгородцем

21 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. Чаще всего терракты готовились на железных дорогах
Сюжет
ФСБ
Всего в разных регионах осуждено восемь россиян. Среди них — белгородец.

Федеральная служба безопасности опубликовала кадры восьми россиян, которых осудили за совершение диверсий по указанию украинских спецслужб.

По информации ФСБ, для их вербовки использовали мессенджеры и интернет-платформы, на которых размещались объявления о быстром заработке.

Обвиняемых задержали в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Их вина полностью доказана. Суды признали их виновными по нескольким статьям УК РФ, включая терроризм, организацию террористической деятельности, диверсии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Они получили приговоры от 16 до 22 лет лишения свободы, с отбыванием от трёх до пяти лет в тюрьме, пишет ТАСС.

Один из осуждённых — белгородец, который участвовал в террористическом акте.

Видео: ТАСС. Видео ФСБ с осуждёнными россиянами

Напомним, недавно в Старом Осколе суд арестовал троих подозреваемых в поджоге релейных шкафов на железнодорожной станции. Один из них, 19-летний местный житель, предложил помощь двум подросткам. Уголовное дело возбуждено по статье о террористическом акте, а фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

Подростку грозит 20 лет тюрьмы за поджог релейного шкафа РЖД
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#Анна Селищева#Видео#Белгородская область#Происшествия#ФСБ#Белгород#Диверсии
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