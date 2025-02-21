Фармацевтические компании России подключились к борьбе с ожирением

Posted 21 февраля, 14:52
Published 21 февраля, 14:52
Modified 21 февраля, 14:52
Updated 21 февраля, 14:52
Теперь семаглутид, продающийся во всём мире под брендами Ozempic и Wegovy, появился в России. Препарат называется «Велгия». Производством полностью импортозамещенного средства, созданного для людей с метаболическими нарушениями, занимается российская фармкомпания «Промомед». Об этом пишут РИА Новости.
Американские ученые утверждают, что применение лекарственных средств на основе семаглутида может предотвратить большое количество смертей. Только в Соединенных Штатах, где данная проблема достигла огромных масштабов — каждый второй взрослый человек страдает от ожирения, это десятки тысяч жизней ежегодно. Для многих национальных систем здравоохранения расширения доступа населения к подобным препаратом является важной задачей,
Ситуация с ожирением в России тоже весьма тревожная. Такой диагноз, согласно официальным данным Министерства здравоохранения, имеют 2,5 миллиона россиян. При этом реальная цифра может достигать 45 миллионов человек.
Специалисты считают ожирение пандемией XXI века. Они отмечают, что данное заболевание связано с увеличением смертности от инфарктов, инсультов и ряда других опасных состояний. Александр Аметов, завкафедрой эндокринологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Минздрава РФ, назвал ожирение значительной социальной проблемой, которая приводит к снижению качества жизни и инвалидизации россиян, сообщает newsnn.ru.
Особенно актуальным, по его мнению, в условиях ограничения импорта лекарственных средств в России, является расширение доступа населения к препаратам отечественного производства. Он считает лекарства ключевым инструментом в борьбе с данной проблемой.