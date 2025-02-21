Фармацевтические компании России подключились к борьбе с ожирением

Американские ученые утверждают, что применение лекарственных средств на основе семаглутида может предотвратить большое количество смертей. Только в Соединенных Штатах, где данная проблема достигла огромных масштабов — каждый второй взрослый человек страдает от ожирения, это десятки тысяч жизней ежегодно. Для многих национальных систем здравоохранения расширения доступа населения к подобным препаратом является важной задачей,