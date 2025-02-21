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Posted 21 февраля, 14:53

Published 21 февраля, 14:53

Modified 21 февраля, 14:55

Updated 21 февраля, 14:55

Как защитить свои данные в цифровом мире: советы эксперта

Эксперт ВТБ: Пароли нельзя хранить в виде фотографий в смартфоне

21 февраля 2025, 14:53
Фото: Изображение Midjourney.

Как защитить свои данные в цифровом мире: советы эксперта

Пароли от личных кабинетов — одна из основных целей для хакеров. Как создать надёжный пароль и не стать жертвой мошенников?

Руководитель департамента цифрового бизнеса банка, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов рассказал, что пароли от личных кабинетов не должны быть слишком простыми, их нельзя хранить в виде фото в мобильном устройстве, а онлайн- подсказки могут подвергнуть риску безопасность пользовательских данных. Он дал ряд рекомендаций по усилению защиты аккаунтов с применением современных технологий.

Одной из основных причин взлома личных аккаунтов являются простые пароли. Пользователи часто выбирают предсказуемые комбинации, которые легко подбираются злоумышленниками, или используют информацию, доступную в социальных сетях или утечках данных. Среди таких паролей эксперт назвал последовательные цифры (например, от 9 до 0 или номер телефона), известные математические константы (число пи); элементарные слова (например, password); персональные данные: значимые даты, имена родственников, номера транспортных средств; намеки на пароли в виде подсказок («имя супруги + прошлый год» или домашний адрес); сохранение паролей или данных банковских карт в заметках или как изображения (скриншоты) на смартфонах.

Современные программы для подбора паролей могут проверять миллионы комбинаций за считанные секунды, поэтому использование слабых паролей уже не является надежной защитой. Также существуют вирусы, даже для устройств iOS, способные распознавать такие данные в текстах и на фотографиях и отправлять их мошенникам.

По словам Чугунова, пароль — это первая линия защиты информации. Чтобы создать запоминающийся пароль, можно связать его с каким-то событием или предметом, известным только владельцу. Важно усложнить простой пароль, заменив некоторые буквы на символы и знаки, например «!» вместо 1. Тем не менее в ВТБ настоятельно рекомендуют использовать менеджеры паролей и двухфакторную аутентификацию для минимизации рисков.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Технологии#Безопасность#ВТБ#Личные данные#Кибербезопасность
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