Эксперт ВТБ: Пароли нельзя хранить в виде фотографий в смартфоне

Одной из основных причин взлома личных аккаунтов являются простые пароли. Пользователи часто выбирают предсказуемые комбинации, которые легко подбираются злоумышленниками, или используют информацию, доступную в социальных сетях или утечках данных. Среди таких паролей эксперт назвал последовательные цифры (например, от 9 до 0 или номер телефона), известные математические константы (число пи); элементарные слова (например, password); персональные данные: значимые даты, имена родственников, номера транспортных средств; намеки на пароли в виде подсказок («имя супруги + прошлый год» или домашний адрес); сохранение паролей или данных банковских карт в заметках или как изображения (скриншоты) на смартфонах.