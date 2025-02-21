Экс-мэру Белгорода огласили приговор, а ополченцы пожаловались на силовиков

Бойцы белгородского «Ополчения 31» обратились с видеообращением к губернатору, сообщив о проверках со стороны силовых структур, которые, по их словам, оказывают негативное влияние на их работу. Также бойцы заявили о применении силы к 20-летней студентке при задержании: у неё якобы сломана рука и есть синяки.