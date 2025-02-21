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Posted 21 февраля, 15:30

Published 21 февраля, 15:30

Modified 21 февраля, 15:30

Updated 21 февраля, 15:30

Экс-мэра Белгорода выводят из зала суда после оглашения приговора.

Экс-мэру Белгорода огласили приговор, а ополченцы пожаловались на силовиков

21 февраля 2025, 15:30
Фото: bel.ru. Экс-мэра Белгорода выводят из зала суда после оглашения приговора.
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Итоги дня
Антону Иванову определили наказание, ополченцы жалуются на обыски со стороны силовиков, а расследование громкого ДТП со скорой продолжается.

Бывшему мэру Белгорода вынесли приговор

Антона Иванова, экс-мэра Белгорода, осудили за получение взятки и превышение полномочий. По версии следствия, Иванов получал от директора компании «ПромАгроСтрой» ценные подарки за покровительство.

Суд вынес приговор, согласно которому бывший градоначальник проведёт в колонии 10 лет. Суд также назначил штраф в 11 млн рублей и 12-летний запрет на госслужбу.

Иванов, не признавший вину, может обжаловать приговор.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова отправили в колонию на 10 лет за взятку
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«Ополчение 31» vs силовики

Бойцы белгородского «Ополчения 31» обратились с видеообращением к губернатору, сообщив о проверках со стороны силовых структур, которые, по их словам, оказывают негативное влияние на их работу. Также бойцы заявили о применении силы к 20-летней студентке при задержании: у неё якобы сломана рука и есть синяки.

В ответ на жалобу губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов предложили встретиться с бойцами, чтобы разобраться в произошедшем и понять причины напряжённости. Встреча была назначена на сегодня.

Силовики допрашивают бойцов белгородского «Ополчения 31»?
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Кто расследует страшное ДТП со скорой?

Дело о смертельном ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера, изначально расследовал УМВД, но после уточнения информации его передали военному следственному отделу СК России по Белгородскому гарнизону. Предположительно, участниками ДТП были двое бойцов.

Напомним, ДТП произошло 7 февраля, когда BMW на высокой скорости врезался в карету скорой помощи, в результате чего погибли Ольга Любимова и Марина Паровышник.

Ранее депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД взять под личный контроль расследование, а также обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении водителя иномарки.

Кто расследует дело о страшном ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры?
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