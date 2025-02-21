Экс-мэру Белгорода огласили приговор, а ополченцы пожаловались на силовиков

Posted 21 февраля, 15:30
Published 21 февраля, 15:30
Modified 21 февраля, 15:30
Updated 21 февраля, 15:30
Антона Иванова, экс-мэра Белгорода, осудили за получение взятки и превышение полномочий. По версии следствия, Иванов получал от директора компании «ПромАгроСтрой» ценные подарки за покровительство.
Суд вынес приговор, согласно которому бывший градоначальник проведёт в колонии 10 лет. Суд также назначил штраф в 11 млн рублей и 12-летний запрет на госслужбу.
Иванов, не признавший вину, может обжаловать приговор.
Бойцы белгородского «Ополчения 31» обратились с видеообращением к губернатору, сообщив о проверках со стороны силовых структур, которые, по их словам, оказывают негативное влияние на их работу. Также бойцы заявили о применении силы к 20-летней студентке при задержании: у неё якобы сломана рука и есть синяки.
В ответ на жалобу губернатор Вячеслав Гладков и мэр Валентин Демидов предложили встретиться с бойцами, чтобы разобраться в произошедшем и понять причины напряжённости. Встреча была назначена на сегодня.
Дело о смертельном ДТП в Белгороде, в котором погибли два фельдшера, изначально расследовал УМВД, но после уточнения информации его передали военному следственному отделу СК России по Белгородскому гарнизону. Предположительно, участниками ДТП были двое бойцов.
Ранее депутат Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов попросил главу МВД взять под личный контроль расследование, а также обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении водителя иномарки.