bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 12:55

Published 21 февраля, 12:55

Modified 21 февраля, 12:57

Updated 21 февраля, 12:57

Иванова выводят из зала суда после оглашения приговора.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова отправили в колонию на 10 лет за взятку

21 февраля 2025, 12:55
Фото: bel.ru. Иванова выводят из зала суда после оглашения приговора.
Сюжет
Взятка
Закончилось рассмотрение уголовного дела Антона Иванова в первой инстанции по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. Решение однозначное — виновен.

Сегодня, 21 февраля 2025 года, Свердловский районный суд Белгорода вынес решение по делу бывшего главы администрации Белгорода Антона Иванова. Экс-чиновника приговорили к заключению в исправительной колонии на десять лет, штрафу более 11 млн рублей, а также суд установил запрет для Иванова на занимание государственных должностей на 12 лет.

Именно такое наказание запрашивала сторона гособвинения — прокуратура.

Иванова признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса: «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».

Отметим, что во время своего последнего слова Иванов настаивал на своей невиновности по факту получения взятки, а также утверждал, что взяткодатель давал «противоречащие показания».

После подготовки полного решения осуждённый и его представители смогут обжаловать решение суда.

Экс-мэр Белгорода Иванов настаивает на своей невиновности в получении взятки
Узнать подробнее
Читайте также:
Уйти домой не вышло: экс-мэру Белгорода Иванову продлили содержание под стражейЭкс-мэр Белгорода Антон Иванов останется в СИЗО ещё два месяцаЭкс-мэр Белгорода Антон Иванов не признал вину и назвал обвинение надуманным
#Алёна Мальцева#Приговор#Взятка#Эксклюзив#Свердловский районный суд#Белгород#Антон Иванов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика