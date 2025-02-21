Экс-мэра Белгорода Антона Иванова отправили в колонию на 10 лет за взятку

Posted 21 февраля, 12:55
Published 21 февраля, 12:55
Modified 21 февраля, 12:57
Updated 21 февраля, 12:57
Сегодня, 21 февраля 2025 года, Свердловский районный суд Белгорода вынес решение по делу бывшего главы администрации Белгорода Антона Иванова. Экс-чиновника приговорили к заключению в исправительной колонии на десять лет, штрафу более 11 млн рублей, а также суд установил запрет для Иванова на занимание государственных должностей на 12 лет.
Именно такое наказание запрашивала сторона гособвинения — прокуратура.
Иванова признали виновным в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса: «злоупотребление должностными полномочиями», «получение взятки должностным лицом в особо крупном размере».
Отметим, что во время своего последнего слова Иванов настаивал на своей невиновности по факту получения взятки, а также утверждал, что взяткодатель давал «противоречащие показания».
После подготовки полного решения осуждённый и его представители смогут обжаловать решение суда.