Экс-мэра Белгорода Антона Иванова отправили в колонию на 10 лет за взятку

Сегодня, 21 февраля 2025 года, Свердловский районный суд Белгорода вынес решение по делу бывшего главы администрации Белгорода Антона Иванова. Экс-чиновника приговорили к заключению в исправительной колонии на десять лет, штрафу более 11 млн рублей, а также суд установил запрет для Иванова на занимание государственных должностей на 12 лет.