Детям здесь не место: в Белгородской области расширили список «опасных» мест

Posted 21 февраля, 09:54
Published 21 февраля, 09:54
Modified 21 февраля, 09:56
Updated 21 февраля, 09:56
Региональное законодательство определяет перечень мест, посещение которых может негативно сказаться на физическом, умственном, эмоциональном и моральном развитии детей.
На очередном заседании депутаты приняли закон, который дополняет перечень подобных мест. Теперь детям нельзя находиться в местах реализации только никотинсодержащей или табачной продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Решение приняли, так как среди молодёжи наблюдается рост популярности использования данных товаров.
Напомним, в регионе также ужесточили правила продажи энергетиков. Подробности — по ссылке.