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Posted 21 февраля, 09:54

Published 21 февраля, 09:54

Modified 21 февраля, 09:56

Updated 21 февраля, 09:56

Белгородским детям запретили находится в кальянных и местах продажи вейпов

Детям здесь не место: в Белгородской области расширили список «опасных» мест

21 февраля 2025, 09:54
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородским детям запретили находится в кальянных и местах продажи вейпов

Сюжет
Дети
Белгородские власти обеспокоены ростом популярности вейпов и кальянов среди молодёжи. Что теперь входит в перечень мест, опасных для развития ребёнка?

Региональное законодательство определяет перечень мест, посещение которых может негативно сказаться на физическом, умственном, эмоциональном и моральном развитии детей.

На очередном заседании депутаты приняли закон, который дополняет перечень подобных мест. Теперь детям нельзя находиться в местах реализации только никотинсодержащей или табачной продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Решение приняли, так как среди молодёжи наблюдается рост популярности использования данных товаров.

Напомним, в регионе также ужесточили правила продажи энергетиков. Подробности — по ссылке.

Запреты, связанные с табаком и энергетиками, могут ввести в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Закон#Дети#Энергетики#Белгород#Никотин#Вейпы
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