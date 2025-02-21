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Posted 21 февраля, 14:01

Published 21 февраля, 14:01

Modified 21 февраля, 14:01

Updated 21 февраля, 14:01

В эти выходные в Белгороде пройдёт «Лыжня России»

Чем заняться в эти выходные? Афиша мероприятий в Белгороде

21 февраля 2025, 14:01
Фото: 1MI. В эти выходные в Белгороде пройдёт «Лыжня России»

Белгородцам рассказали, как отметить праздничные выходные

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Гонка «Лыжня России»

В эти выходные в Белгороде пройдёт масштабная лыжная гонка «Лыжня России», посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней смогут участвовать как профессионалы, так и любители зимнего спорта.

Участники смогут преодолеть различные дистанции от 1,5 до 10 км, а также насладиться активным отдыхом на свежем воздухе.

  • Дата: 22 февраля
  • Место: Белгород, велолыжероллерная трасса «Олимпия»
  • Возрастные ограничения: любой возраст (для детей существуют отдельные дистанции)

Для участников запустят дополнительные автобусные рейсы от «Сити Молла» и «Перспективы» на улице Шумилова в день гонки.

Напоминаем, что с сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения для автомобилистов в связи с проведением лыжной гонки. С 23:00 21 февраля и до завершения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка на ряде улиц в Новом микрорайоне. С 7:00 22 февраля движение всех автомобилей (кроме экстренных) будет закрыто на нескольких участках.

«Лыжня России» проводится во многих регионах
«Лыжня России» проводится во многих регионах. Фото: 1MI

Спектакли

В Белгороде в эти выходные пройдёт несколько театральных постановок, которые стоит посетить.

  • «Дон Жуан» (16+)

Музыкальный спектакль о знаменитом соблазнителе.

  • «Ханума» (12+)

Смешная и остроумная постановка о любви, интригах и хитростях.

  • «Карлик Нос» (0+)

Музыкальный спектакль для детей, где зрителей ждут волшебные приключения.

  • «Саня, Ваня, с ними Римас» (12+)

История о трёх сестрах, чьи мужья ушли на фронт и пропали. Спектакль основан на реальных событиях.

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Не расстраивайтесь, в городе есть и другие культурные учреждения, где дают не менее интересные спектакли.

  • «Соседи» (12+) — Музыкальный театр для детей и молодёжи

Трогательная история о жизни в коммунальной квартире с добрым и умным юмором. Герой — одинокий мужчина, артист, оказывается в центре женских проблем, возникающих у его соседок.

  • «Районы-кварталы» (16+) — Театр «Новая сцена — 2»

Спектакль о любовных страстях и лжи, которая скрывает настоящие чувства. Когда отношения в семье начинают потухать, персонажи приступают к поиску счастья в разных районах города. Однако ложь не может долго оставаться скрытой, и правда всплывает в самый неожиданный момент.

  • «Простить себя» (16+) — Авторский театр «Спичка»

Поэтическая драма по стихам и биографии Анны Ахматовой. Спектакль погружает зрителей в мир любви, вдохновения, материнства и страстей, переплетающихся с поэзией.

  • «Колыбельная для взрослого мужчины» (12+) — Театр «Спичка»

Камерный спектакль о трёх женщинах: матери, жене и дочери, которые пытаются «поделить» одного мужчину — своего близкого человека.

Афиша к спектаклю «Соседи»
Афиша к спектаклю "Районы-кварталы"
Афиша к спектаклю "Простить себя"
Афиша к спектаклю «Колыбельная для взрослого мужчины»
Афиша к спектаклю «Соседи». Фото: afishka31.ru

BelgorodMusicFest

Белгородский музыкальный фестиваль снова порадует слушателей концертами. В этом году он охватит два дня — 22 февраля и 1 марта.

Завтрашняя программа называется «От классики до джаза». Слушатели смогут насладиться исполнением «Сюиты сказок», джазовых и классических произведений, а также услышать новые интерпретации знакомых мелодий.

  • Место: Белгородская филармония
  • Возрастные ограничения: 6+

Купить билеты можно на официальном сайте.

Афиша к BelgorodMusicFest 2025
Афиша к BelgorodMusicFest 2025. Фото: belfilarm.ru

Выставки

В Белгороде открылись новые выставки, которые обязательно стоит посетить в эти выходные:

  • «Разговор по душам» в Белгородском государственном художественном музее

С 6 февраля 2025 года в Белгородском государственном художественном музее работает выставка графики и скульптуры «Разговор по душам», представляющая избранные произведения из фондового собрания, созданные с 1920-х по 2020-е гг.

Возраст: 6+

  • «Мгновение вечности» в Белгородской фотогалерее

С 14 февраля 2025 года в Белгородской фотогалерее проходит выставка работ Виталия Собровина, посвящённая его 90-летию. В экспозиции представлены чёрно-белые фотографии, сделанные в 1970–1990-е гг., отражающие путешествия автора по России.

Возраст: 6+

  • Выставка «Нить истории» в Белгородском государственном музее народной культуры

С 20 февраля 2025 года в музее проходит выставка «Нить истории», посвящённая технике тафтинга — созданию ковров с использованием нитей. Можно увидеть исторические темы и достопримечательности Белгородской области.

Возраст: 6+

Афиша к выставке "Разговор по душам"
Афиша к выставке "Мгновения вечности"
Афиша к выставке «Нить вечности»
Афиша к выставке "Разговор по душам". Фото: afishka31.ru

Ко Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества в Белгороде на различных площадках пройдут разные концерты. Вот некоторые, которые можно посетить:

  • Концерт «Нашей Родины защитники» в Доме офицеров

Выступят студия эстрадного танца «Такт», хореографическая студия «Адениум», ансамбль бального танца «Рондо», а также Сона Егорова, Татьяна Кропочева, Эдуард Бирюков и другие. Вход бесплатный.

Возраст: 6+

  • Праздничный концерт в Белгородской филармонии

Прозвучат произведения Дж. Моранди, Д. Шостаковича, Ж. Аллена и О. Мессиана. Участники концерта — лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Татьяна Матинова (фортепиано).

Возраст: 6+

Афиша концерта
Афиша концерта. Фото: belfilarm.ru
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