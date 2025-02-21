Чем заняться в эти выходные? Афиша мероприятий в Белгороде

Напоминаем, что с сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения для автомобилистов в связи с проведением лыжной гонки. С 23:00 21 февраля и до завершения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка на ряде улиц в Новом микрорайоне. С 7:00 22 февраля движение всех автомобилей (кроме экстренных) будет закрыто на нескольких участках.