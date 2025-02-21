Чем заняться в эти выходные? Афиша мероприятий в Белгороде

Posted 21 февраля, 14:01
Published 21 февраля, 14:01
Modified 21 февраля, 14:01
Updated 21 февраля, 14:01
В эти выходные в Белгороде пройдёт масштабная лыжная гонка «Лыжня России», посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ней смогут участвовать как профессионалы, так и любители зимнего спорта.
Участники смогут преодолеть различные дистанции от 1,5 до 10 км, а также насладиться активным отдыхом на свежем воздухе.
Для участников запустят дополнительные автобусные рейсы от «Сити Молла» и «Перспективы» на улице Шумилова в день гонки.
Напоминаем, что с сегодняшнего вечера в Белгороде вводятся ограничения для автомобилистов в связи с проведением лыжной гонки. С 23:00 21 февраля и до завершения мероприятия будет запрещена остановка и стоянка на ряде улиц в Новом микрорайоне. С 7:00 22 февраля движение всех автомобилей (кроме экстренных) будет закрыто на нескольких участках.
В Белгороде в эти выходные пройдёт несколько театральных постановок, которые стоит посетить.
Музыкальный спектакль о знаменитом соблазнителе.
Смешная и остроумная постановка о любви, интригах и хитростях.
Музыкальный спектакль для детей, где зрителей ждут волшебные приключения.
История о трёх сестрах, чьи мужья ушли на фронт и пропали. Спектакль основан на реальных событиях.
Не расстраивайтесь, в городе есть и другие культурные учреждения, где дают не менее интересные спектакли.
Трогательная история о жизни в коммунальной квартире с добрым и умным юмором. Герой — одинокий мужчина, артист, оказывается в центре женских проблем, возникающих у его соседок.
«Районы-кварталы» (16+) — Театр «Новая сцена — 2»
Спектакль о любовных страстях и лжи, которая скрывает настоящие чувства. Когда отношения в семье начинают потухать, персонажи приступают к поиску счастья в разных районах города. Однако ложь не может долго оставаться скрытой, и правда всплывает в самый неожиданный момент.
Поэтическая драма по стихам и биографии Анны Ахматовой. Спектакль погружает зрителей в мир любви, вдохновения, материнства и страстей, переплетающихся с поэзией.
Камерный спектакль о трёх женщинах: матери, жене и дочери, которые пытаются «поделить» одного мужчину — своего близкого человека.
Белгородский музыкальный фестиваль снова порадует слушателей концертами. В этом году он охватит два дня — 22 февраля и 1 марта.
Завтрашняя программа называется «От классики до джаза». Слушатели смогут насладиться исполнением «Сюиты сказок», джазовых и классических произведений, а также услышать новые интерпретации знакомых мелодий.
Купить билеты можно на официальном сайте.
В Белгороде открылись новые выставки, которые обязательно стоит посетить в эти выходные:
С 6 февраля 2025 года в Белгородском государственном художественном музее работает выставка графики и скульптуры «Разговор по душам», представляющая избранные произведения из фондового собрания, созданные с 1920-х по 2020-е гг.
Возраст: 6+
С 14 февраля 2025 года в Белгородской фотогалерее проходит выставка работ Виталия Собровина, посвящённая его 90-летию. В экспозиции представлены чёрно-белые фотографии, сделанные в 1970–1990-е гг., отражающие путешествия автора по России.
Возраст: 6+
С 20 февраля 2025 года в музее проходит выставка «Нить истории», посвящённая технике тафтинга — созданию ковров с использованием нитей. Можно увидеть исторические темы и достопримечательности Белгородской области.
Возраст: 6+
В честь Дня защитника Отечества в Белгороде на различных площадках пройдут разные концерты. Вот некоторые, которые можно посетить:
Выступят студия эстрадного танца «Такт», хореографическая студия «Адениум», ансамбль бального танца «Рондо», а также Сона Егорова, Татьяна Кропочева, Эдуард Бирюков и другие. Вход бесплатный.
Возраст: 6+
Прозвучат произведения Дж. Моранди, Д. Шостаковича, Ж. Аллена и О. Мессиана. Участники концерта — лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Татьяна Матинова (фортепиано).
Возраст: 6+