Белгородской области дали денег на восстановление попавших под обстрелы предприятий

Posted 21 февраля, 06:34
Published 21 февраля, 06:34
Modified 21 февраля, 06:55
Updated 21 февраля, 06:55
Правительство РФ выделило 3 млрд рублей на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов в Белгородской области. Из этой суммы 2 млрд рублей получат аграрии региона.
Напомним, что господдержку направят промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от атак ВСУ.
Губернатор Вячеслав Гладков в понедельник заслушает заместителей по распределению этих средств. Он отметил, что после завершения оценки ущерба будут обращаться за дополнительными средствами. Гладков подчеркнул, что без помощи государства решить проблему будет сложно.
Также в региональном правительстве напомнили, что для поддержки предприятий на простое, пострадавших от обстрелов, предусмотрены субсидии. Уже 44 компании получили такую помощь. Для подачи заявок работодателям нужно обратиться в кадровые центры и центры занятости региона до 1 марта.