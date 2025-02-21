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Posted 21 февраля, 06:34

Published 21 февраля, 06:34

Modified 21 февраля, 06:55

Updated 21 февраля, 06:55

Выплаты белгородский бизнес получит уже скоро

Белгородской области дали денег на восстановление попавших под обстрелы предприятий

21 февраля 2025, 06:34
Фото: 1MI. Выплаты белгородский бизнес получит уже скоро

Гладков: 3 млрд рублей выделило правительство РФ белгородским предприятиям

Сюжет
Деньги
Большую часть суммы получат сельхозпредприятия Белгородской области.

Правительство РФ выделило 3 млрд рублей на восстановление предприятий, пострадавших от обстрелов в Белгородской области. Из этой суммы 2 млрд рублей получат аграрии региона.

Напомним, что господдержку направят промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим от атак ВСУ.

Губернатор Вячеслав Гладков в понедельник заслушает заместителей по распределению этих средств. Он отметил, что после завершения оценки ущерба будут обращаться за дополнительными средствами. Гладков подчеркнул, что без помощи государства решить проблему будет сложно.

Также в региональном правительстве напомнили, что для поддержки предприятий на простое, пострадавших от обстрелов, предусмотрены субсидии. Уже 44 компании получили такую помощь. Для подачи заявок работодателям нужно обратиться в кадровые центры и центры занятости региона до 1 марта.

На поддержку бизнеса в Белгородской области направят больше миллиарда рублей
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#Анна Селищева#Деньги#Общество#Белгородская область#Правительство РФ#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
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