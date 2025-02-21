Белгородской области дали денег на восстановление попавших под обстрелы предприятий

Также в региональном правительстве напомнили, что для поддержки предприятий на простое, пострадавших от обстрелов, предусмотрены субсидии. Уже 44 компании получили такую помощь. Для подачи заявок работодателям нужно обратиться в кадровые центры и центры занятости региона до 1 марта.