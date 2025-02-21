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Posted 21 февраля, 12:57

Published 21 февраля, 12:57

Modified 21 февраля, 12:59

Updated 21 февраля, 12:59

Белгородские парламентарии дали зелёный свет ряду значимых проектов

Белгородские парламентарии дали зелёный свет ряду значимых проектов

21 февраля 2025, 12:57
Фото: Белгородская областная Дума.
Сюжет
Бюджет
Белгородская областная Дума провела заседание, на котором были приняты важные решения, касающиеся бюджета, поддержки многодетных семей и развития местного самоуправления.

Первым вопросом на повестке дня стало согласование кандидатуры Андрея Антоненко на должность заместителя губернатора Белгородской области. Депутаты единогласно поддержали это назначение.

Бюджет-2025: доходы растут, приоритеты остаются прежними

Одним из ключевых решений стало утверждение изменений в бюджет области на 2025 год. Согласно принятым поправкам, доходы региона вырастут до 161,6 млрд рублей, а расходы — до 175,6 млрд рублей. Как отметил председатель Белгородской областной Думы Юрий Клепиков, это средства распределены по социально-экономическим отраслям, но основная часть будет направлена на выплаты гражданам, утратившим жильë.

Поддержка многодетных семей, чьи дети участвовали в СВО

В первом чтении был принят законопроект, предусматривающий сохранение или возобновление права на бесплатное получение земельного участка для многодетных семей, чьи дети погибли, пропали без вести или были объявлены умершими в результате участия в специальной военной операции.

Фото: Белгородская областная Дума

Изменения в местном самоуправлении

Депутаты также приняли решение о преобразовании муниципальных районов в муниципальные округа. Изменения затронут 13 муниципалитетов. Цель преобразования — установление одноуровневой системы местного самоуправления, повышение эффективности работы органов власти на местах и укрепление их финансовой основы. При этом статус населённых пунктов не изменится.

Для обеспечения соответствия законодательству также внесены изменения в закон области «Об административно-территориальном устройстве». В итоге административно-территориальное устройство образований будет состоять только из административных округов.

Забота о здоровье детей

Ещё несколько важных законодательных решений касаются здоровья молодёжи.

Так, депутаты приняли решение установить запрет на нахождение несовершеннолетних в так называемых «табачных лавках», реализующих только табачную или никотинсодержащую продукцию.

«Изменения направлены на защиту несовершеннолетних от потребления данной продукции. Речь идёт о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, использование которых вызывает психическую и физическую зависимость, что в последующем может привести к серьёзным заболеваниям», – отметил спикер регионального парламента Юрий Клепиков.

Также с 1 марта 2025 года к задачам комиссий по делам несовершеннолетних будет отнесена социально-педагогическая реабилитация детей, находящихся в социально опасном положении, связанном с потреблением сжиженных углеводородных газов и их паров.

Кроме этого, с 1 сентября 2025 года будет установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также деятельность в области культуры, физической культуры и спорта. До этого будет действовать более узкий запрет продажи таких напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, а также на объектах спорта.

БелГУ: достижения и перспективы

В ходе заседания депутаты также заслушали отчёт ректора Белгородского государственного национального исследовательского университета о реализации программы развития НИУ «БелГУ» в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» в 2024 году. Это позволило оценить вклад ведущего вуза региона в науку, образование и социально-экономическое развитие области.

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