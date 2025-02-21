Белгородские парламентарии дали зелёный свет ряду значимых проектов

Кроме этого, с 1 сентября 2025 года будет установлен запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, а также деятельность в области культуры, физической культуры и спорта. До этого будет действовать более узкий запрет продажи таких напитков в детских, образовательных и медицинских организациях, а также на объектах спорта.