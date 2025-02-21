Белгородская область ужесточает правила продажи энергетиков: что изменится?

В дополнение к федеральному закону, в регионе решили ввести запрет на продажу тонизирующих напитков и энергетиков в зданиях, используемых для образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, действующие ограничения на продажу этих напитков в местах проведения массовых мероприятий остаются в силе.