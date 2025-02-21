Белгородская область ужесточает правила продажи энергетиков: что изменится?

Posted 21 февраля, 08:32
Published 21 февраля, 08:32
Modified 21 февраля, 08:34
Updated 21 февраля, 08:34
Во время заседания облдумы, депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается ограничений в сфере розничной продажи тонизирующих напитков.
Начиная с 1 марта 2025 года, федеральное законодательство вводит запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, лицам, не достигшим совершеннолетия. Помимо этого, регионам предоставляется право устанавливать собственные ограничения на время и места продажи подобной продукции.
В дополнение к федеральному закону, в регионе решили ввести запрет на продажу тонизирующих напитков и энергетиков в зданиях, используемых для образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, действующие ограничения на продажу этих напитков в местах проведения массовых мероприятий остаются в силе.
Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о принятии мер по ограничению продажи «ароматических ингаляторов для носа», которые стали популярны среди школьников. По словам ведомства, эти устройства продаются на маркетплейсах без должной документации, подтверждающей их безопасность. Многие продавцы не могут предоставить необходимые доказательства качества товара.