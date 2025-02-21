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Posted 21 февраля, 08:32

Published 21 февраля, 08:32

Modified 21 февраля, 08:34

Updated 21 февраля, 08:34

Белгородская область ужесточает правила продажи энергетиков: что изменится?

Белгородская область ужесточает правила продажи энергетиков: что изменится?

21 февраля 2025, 08:32
Фото: Изображение Midjourney.
С 2025 года в России вводят федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Белгородская область, где уже действуют ограничения, расширила список мест, где тонизирующие напитки купить не получится.

Во время заседания облдумы, депутаты внесли изменения в региональный закон, который касается ограничений в сфере розничной продажи тонизирующих напитков.

Начиная с 1 марта 2025 года, федеральное законодательство вводит запрет на реализацию безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, лицам, не достигшим совершеннолетия. Помимо этого, регионам предоставляется право устанавливать собственные ограничения на время и места продажи подобной продукции.

В дополнение к федеральному закону, в регионе решили ввести запрет на продажу тонизирующих напитков и энергетиков в зданиях, используемых для образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, действующие ограничения на продажу этих напитков в местах проведения массовых мероприятий остаются в силе.

Напомним, ранее Роспотребнадзор заявил о принятии мер по ограничению продажи «ароматических ингаляторов для носа», которые стали популярны среди школьников. По словам ведомства, эти устройства продаются на маркетплейсах без должной документации, подтверждающей их безопасность. Многие продавцы не могут предоставить необходимые доказательства качества товара.

Запреты, связанные с табаком и энергетиками, могут ввести в Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Культура#Роспотребнадзор#Спорт#Продажа#Запрет#Несовершеннолетние#Ограничения#Энергетики#Белгород#Безалкогольные напитки
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