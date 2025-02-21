Белгородская компания немного завладела эксплуатирующей организацией Запорожской ТЭС

Posted 21 февраля, 08:44
Published 21 февраля, 08:44
Modified 21 февраля, 08:46
Updated 21 февраля, 08:46
Белгородское ООО «Городские технологии» стало совладельцем организации, отвечающей за эксплуатацию Запорожской ТЭС. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», теперь у «Городских технологий» есть 0,0027% уставного капитала компании «Эксплуатирующая организация Запорожской ТЭС», что составляет около 98 тысяч рублей. Еще 0,00010% принадлежат московскому АО «АтомКапитал», а остальные 99,99% — Росатому.
Компания «Городские технологии» была зарегистрирована в Белгороде в апреле 2017 года. Уставный капитал организации составляет всего 10 тысяч рублей. Чистая прибыль «Городских технологий» за 2023 год составила 41,6 миллиона рублей.
Ранее основным владельцем был известный предприниматель Фёдор Жерновой. Сейчас основным учредителем «Городских технологий» является столичное АО «Атомэнергопром». С мая 2024 года генеральным директором компании является Елена Лекомцева.