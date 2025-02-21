Белгородская компания немного завладела эксплуатирующей организацией Запорожской ТЭС

Белгородское ООО «Городские технологии» стало совладельцем организации, отвечающей за эксплуатацию Запорожской ТЭС. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», теперь у «Городских технологий» есть 0,0027% уставного капитала компании «Эксплуатирующая организация Запорожской ТЭС», что составляет около 98 тысяч рублей. Еще 0,00010% принадлежат московскому АО «АтомКапитал», а остальные 99,99% — Росатому.