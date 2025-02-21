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Posted 21 февраля, 13:26

Published 21 февраля, 13:26

Modified 21 февраля, 13:26

Updated 21 февраля, 13:26

Собаки

Белгородку во дворе покусали бездомные собаки. Ранее там же они напали на её дочь

21 февраля 2025, 13:26
Фото: 1MI. Собаки

Белгородка будет судиться с чиновниками из-за нападения бездомных собак

Сюжет
Суд
Жительница Нового Оскола требует компенсацию морального вреда.

Жительница Нового Оскола подала в суд на местную администрацию и потребовала компенсацию морального вреда. Она заявляет, что её дочь осенью 2023 года пострадала от укуса собаки, когда та оказалась в окружении бездомных животных во дворе дома на улице Дорожной. Медики оказали ребёнку помощь.

Летом 2024 года во дворе того же дома сама женщина столкнулась с такой же ситуацией. Её госпитализировали.

Истица считает, что местные власти должны были позаботиться об отлове животных, и требует компенсацию за страдания. Суд назначил подготовку к разбирательству.

Ранее в Белгородском районе многодетная семья отсудила 100 тысяч рублей за укус ребёнка бездомной собакой.

Забежавшая во двор бездомная собака укусила ребёнка: его семья отсудила 100 тысяч
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Суд#Бездомные собаки#Белгород
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