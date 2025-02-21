Белгородку во дворе покусали бездомные собаки. Ранее там же они напали на её дочь

Posted 21 февраля, 13:26
Published 21 февраля, 13:26
Modified 21 февраля, 13:26
Updated 21 февраля, 13:26
Жительница Нового Оскола подала в суд на местную администрацию и потребовала компенсацию морального вреда. Она заявляет, что её дочь осенью 2023 года пострадала от укуса собаки, когда та оказалась в окружении бездомных животных во дворе дома на улице Дорожной. Медики оказали ребёнку помощь.
Летом 2024 года во дворе того же дома сама женщина столкнулась с такой же ситуацией. Её госпитализировали.
Истица считает, что местные власти должны были позаботиться об отлове животных, и требует компенсацию за страдания. Суд назначил подготовку к разбирательству.
Ранее в Белгородском районе многодетная семья отсудила 100 тысяч рублей за укус ребёнка бездомной собакой.