Белгородку во дворе покусали бездомные собаки. Ранее там же они напали на её дочь

Жительница Нового Оскола подала в суд на местную администрацию и потребовала компенсацию морального вреда. Она заявляет, что её дочь осенью 2023 года пострадала от укуса собаки, когда та оказалась в окружении бездомных животных во дворе дома на улице Дорожной. Медики оказали ребёнку помощь.