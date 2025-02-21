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Posted 21 февраля, 07:23

Published 21 февраля, 07:23

Modified 21 февраля, 07:23

Updated 21 февраля, 07:23

Остановку и стоянку запретят в некоторых районах Белгорода

Автомобилистов в Белгороде ждут ограничения с сегодняшнего дня: что нужно знать

21 февраля 2025, 07:23
Фото: 1MI. Остановку и стоянку запретят в некоторых районах Белгорода

Из-за «Лыжни России» в Белгороде ограничат парковку и движение авто

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Новости Белгорода
Ограничения будут в Новом микрорайоне.

В связи с предстоящей лыжной гонкой с 23:00 сегодняшнего дня, 21 февраля, и до завершения соревнования будут введены ограничения на остановку и стоянку транспорта в следующих зонах:

  • чётная сторона автодороги от пр-та Ватутина до ул. Газовиков;
  • ул. Газовиков (чётная сторона) от строения 76 до 132;
  • ул. Газовиков (нечётная сторона) от строения 21 до 47;
  • проезд от ул. Газовиков до парковки трассы «Олимпия».

С 7:00 22 февраля и до конца соревнования движение всех автомобилей (кроме экстренных) будет закрыто на следующих участках:

  • проезд от строения 4 по 5-му Сургутскому переулку до парковки трассы «Олимпия»;
  • 5-й Сургутский переулок от ул. Газовиков до проезда к парковке трассы «Олимпия».

Для объезда автомобилей будут альтернативные маршруты через ул. Газовиков и Сургутскую. Мэрия Белгорода просит заранее планировать свой маршрут.

Напомним, гонку «Лыжня России» проведут уже в эту субботу 22 февраля, несмотря на сложную оперативную обстановку. Соревнования будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники могут выбрать дистанцию от 1,5 до 10 км, в зависимости от категории. Начало гонки — в 12:00.

Ранее жители беспокоились из-за нехватки укрытий для участников в случае угрозы. Мэр города заверил, что безопасность будет обеспечена.

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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Ограничения движения#Лыжня России#Белгород
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