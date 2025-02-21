Автомобилистов в Белгороде ждут ограничения с сегодняшнего дня: что нужно знать

Posted 21 февраля, 07:23
Published 21 февраля, 07:23
Modified 21 февраля, 07:23
Updated 21 февраля, 07:23
В связи с предстоящей лыжной гонкой с 23:00 сегодняшнего дня, 21 февраля, и до завершения соревнования будут введены ограничения на остановку и стоянку транспорта в следующих зонах:
С 7:00 22 февраля и до конца соревнования движение всех автомобилей (кроме экстренных) будет закрыто на следующих участках:
Для объезда автомобилей будут альтернативные маршруты через ул. Газовиков и Сургутскую. Мэрия Белгорода просит заранее планировать свой маршрут.
Напомним, гонку «Лыжня России» проведут уже в эту субботу 22 февраля, несмотря на сложную оперативную обстановку. Соревнования будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники могут выбрать дистанцию от 1,5 до 10 км, в зависимости от категории. Начало гонки — в 12:00.
Ранее жители беспокоились из-за нехватки укрытий для участников в случае угрозы. Мэр города заверил, что безопасность будет обеспечена.