Автомобилистов в Белгороде ждут ограничения с сегодняшнего дня: что нужно знать

Напомним, гонку «Лыжня России» проведут уже в эту субботу 22 февраля, несмотря на сложную оперативную обстановку. Соревнования будут посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участники могут выбрать дистанцию от 1,5 до 10 км, в зависимости от категории. Начало гонки — в 12:00.