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Posted 21 февраля, 06:21

Published 21 февраля, 06:21

Modified 21 февраля, 06:23

Updated 21 февраля, 06:23

Стало известно о ещё троих пострадавших белгородцах

15-летний подросток и двое мужчин ранены в Белгородской области после атак ВСУ

21 февраля 2025, 06:21
Фото: 1MI. Стало известно о ещё троих пострадавших белгородцах
Сюжет
Обстрел
Всего по региону за минувшие сутки выпущено 66 боеприпасов и 37 БПЛА. Есть разрушения.

20 февраля в Белгородской области вновь было неспокойно. Под удар попали семь районов. Всего по ним выпущено 66 снарядов и 37 беспилотников.

Выросло число пострадавших. За помощью медиков обратился 15-летний подросток из Грайворонского округа. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб. Парня уже отпустили на амбулаторное лечение.

Двое мужчин получили закрытую черепно-мозговую и баротравму в Шебекинском округе. Пострадали они ещё 14 февраля, но за помощью обратились только вчера, сообщили в оперштабе.

Что же касается разрушений, то в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах за минувшие сутки повреждены:

  • шесть частных домов,
  • пять надворных построек,
  • три легковых автомобиля, ещё один сгорел полностью,
  • соцобъект,
  • инфраструктурный объект связи,
  • торговый объект.

Также под удар попала линия электропередачи, из-за чего без света временно остаются посёлок Чапаевский и частично — село Головчино.

Последствий атак вчера не выявили только в Белгородском районе.

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