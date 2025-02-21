15-летний подросток и двое мужчин ранены в Белгородской области после атак ВСУ

Posted 21 февраля, 06:21
Published 21 февраля, 06:21
Modified 21 февраля, 06:23
Updated 21 февраля, 06:23
20 февраля в Белгородской области вновь было неспокойно. Под удар попали семь районов. Всего по ним выпущено 66 снарядов и 37 беспилотников.
Выросло число пострадавших. За помощью медиков обратился 15-летний подросток из Грайворонского округа. У него закрытая черепно-мозговая травма и ушиб. Парня уже отпустили на амбулаторное лечение.
Двое мужчин получили закрытую черепно-мозговую и баротравму в Шебекинском округе. Пострадали они ещё 14 февраля, но за помощью обратились только вчера, сообщили в оперштабе.
Что же касается разрушений, то в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, а также в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах за минувшие сутки повреждены:
Также под удар попала линия электропередачи, из-за чего без света временно остаются посёлок Чапаевский и частично — село Головчино.
Последствий атак вчера не выявили только в Белгородском районе.