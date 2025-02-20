Взрослая белгородка в парке оскорбила 11-летнюю девочку. Женщину наказали

Posted 20 февраля, 07:37
Published 20 февраля, 07:37
Modified 20 февраля, 07:37
Updated 20 февраля, 07:37
По информации региональной прокуратуры, 43-летняя жительница Алексеевского округа, находясь в сельском парке, позволила себе оскорбить 11-летнего ребёнка. Произошло это в октябре 2024 года.
Такое обращение к девочке посчитали унизительным и порочащим её достоинство.
В прокуратуру обратилась местная жительница, попросившая провести проверку по факту оскорбления её несовершеннолетней дочери.
Высказавшую оскорбления женщину признали виновной в совершении правонарушения и назначили ей наказание в виде штрафа. Белгородка должна будет заплатить 3 тысячи рублей.
Напомним, что в ноябре 2023 года жительница Волоконовского района также выплачивала штраф в 3 тысячи рублей, однако за оскорбление своего соседа. Позже она повторила свой проступок и получила то же наказание.