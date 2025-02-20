bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 07:37

Published 20 февраля, 07:37

Modified 20 февраля, 07:37

Updated 20 февраля, 07:37

Белгородка заплатит штраф за оскорбление школьницы в парке

Взрослая белгородка в парке оскорбила 11-летнюю девочку. Женщину наказали

20 февраля 2025, 07:37
Фото: 1MI.

Белгородка заплатит штраф за оскорбление школьницы в парке

Сюжет
Штраф
Суд согласился, что девочку оскорбили в неприличной форме, унизив её честь и достоинство. Каким было наказание?

По информации региональной прокуратуры, 43-летняя жительница Алексеевского округа, находясь в сельском парке, позволила себе оскорбить 11-летнего ребёнка. Произошло это в октябре 2024 года.

Такое обращение к девочке посчитали унизительным и порочащим её достоинство.

В прокуратуру обратилась местная жительница, попросившая провести проверку по факту оскорбления её несовершеннолетней дочери.

Высказавшую оскорбления женщину признали виновной в совершении правонарушения и назначили ей наказание в виде штрафа. Белгородка должна будет заплатить 3 тысячи рублей.

Напомним, что в ноябре 2023 года жительница Волоконовского района также выплачивала штраф в 3 тысячи рублей, однако за оскорбление своего соседа. Позже она повторила свой проступок и получила то же наказание.

Детская обида? Взрослый белгородец написал оскорбления на фасаде здания соцзащиты
Узнать подробнее
Читайте также:
Орловец будет 260 часов «исправляться» за оскорбление белгородского полицейскогоЖенщина отказалась проверить заказ в ПВЗ, оскорбила сотрудницу и попала под судМинобр прокомментировал ситуацию с оскорблением белгородских школьников в Подмосковье
#Александра Склярова#Белгородская область#Алексеевка#Штраф#Дети#Оскорбление#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика