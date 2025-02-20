ВТБ: на Югорском лыжном марафоне откроют новую трассу

В первый день гонки лыжники смогут пройти свободным стилем любую из дистанций в 5, 15, 25 или 50 км. Во второй день спортсмены пробегут 15, 25 и 50 км классическим стилем и смогут принять участие в ретро-забеге на 8 км. В этом году каждый третий лыжник намерен пройти 50 км, большинство — свободным стилем. Каждый четвертый рассчитывает свои силы на 5 км. В рамках ретро-забега участники преодолеют 8 км в одежде и с инвентарём эпохи СССР, в рамках этно-забега — пройдут 1 км в лыжах и в костюмах народов Севера.