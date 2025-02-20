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Posted 20 февраля, 06:13

Published 20 февраля, 06:13

Modified 20 февраля, 06:15

Updated 20 февраля, 06:15

На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось уже более 2 тысяч участников

ВТБ: на Югорском лыжном марафоне откроют новую трассу

20 февраля 2025, 06:13
Фото: пресс-служба ВТБ.

На Югорский лыжный марафон зарегистрировалось уже более 2 тысяч участников

Впервые на Югорском лыжном марафоне, который пройдет в партнерстве с ВТБ, откроют новую дистанцию на 15 км. Для участников XII гонки 5 и 6 апреля состоятся ретро- и этно-забеги, а также зрелищный финиш в черте города.

В первый день гонки лыжники смогут пройти свободным стилем любую из дистанций в 5, 15, 25 или 50 км. Во второй день спортсмены пробегут 15, 25 и 50 км классическим стилем и смогут принять участие в ретро-забеге на 8 км. В этом году каждый третий лыжник намерен пройти 50 км, большинство — свободным стилем. Каждый четвертый рассчитывает свои силы на 5 км. В рамках ретро-забега участники преодолеют 8 км в одежде и с инвентарём эпохи СССР, в рамках этно-забега — пройдут 1 км в лыжах и в костюмах народов Севера.

В разные годы победителями гонки становились олимпийские чемпионы Александр Легков, Евгений Дементьев, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Татьяна Сорина. В нем принимали участие такие титулованные спортсмены, как единственный в истории двукратный обладатель звания «Короля лыж» норвежец Петтер Нортуг, члены красной группы сборных России по лыжным гонкам и биатлону Алексей Червоткин, Евгений Белов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Никита Поршнев, Светлана Слепцова, Карим Халили и др.

«В этом году отличительной особенностью регистрации стала запись сразу целыми командами — по 15 человек и более. На Югорский лыжный марафон часто регистрируются семьями, ещё в прошлом году мы фиксировали, что семейных участников стало больше», — сообщил директор марафона, олимпийский чемпион Евгений Дементьев.
«В прошлом году Югорский лыжный марафон собрал в Ханты-Мансийске более 4 тысяч участников. В этом году возможность принять участие в таком масштабном соревновании станет особенно ценной — в центральной России теплая зима практически без снега, поэтому лыжники поедут за ним, а общее число участников марафона может стать рекордным за всю его историю», — отметил старший вице-президент ВТБ Виктор Лукьянов.

Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры, а с 2024 г. и банка ВТБ, который продолжил многолетнюю традицию банка «Открытие» по организации марафона (банки завершили процесс объединения под брендом ВТБ в 2024 г.).

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#Валерия Колесникова#Спорт#Россия#ВТБ#Лыжи#Ханты-мансийск#Югорский лыжный марафон
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