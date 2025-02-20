Всё новое — хорошо забытое старое? В головной компании соцпроектов Зотова новый глава

Posted 20 февраля, 09:35
Published 20 февраля, 09:35
Modified 20 февраля, 09:37
Updated 20 февраля, 09:37
В ещё одной зотовской компании сменили руководителя. В ООО «МАСТЕРФЕСТ» с поста генерального директора ушёл Антон Ковалёв. Он управлял компанией с 2021 года, сменив на этом посту свою мать Ларису Ковалёву, которая, в свою очередь, была во главе с 2018 года.
Отметим, что сейчас потерявший свой главный актив «Агро-Белогорье» Владимир Зотов занимается налаживанием бизнеса в Москве. Если быть точнее, недавно предприниматель совместно с Михаилом Несветайло открыл ООО «Кавказская Ривьера». Всё, что сейчас известно о новой фирме, мы рассказывали в предыдущих публикациях.
Отметим, что учредителями компании остались Зотов, которому принадлежит 77,5% долей уставного капитала, и Ковалёва, которая владеет оставшимися 22,5%. Дочерними организациями «Мастерфест» являются «Парк аттракционов», «Белгородский аквапарк», «Белгородский зоопарк», «Белгородский парк динозавров» и «Муромский лес».