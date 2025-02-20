Всё новое — хорошо забытое старое? В головной компании соцпроектов Зотова новый глава

В ещё одной зотовской компании сменили руководителя. В ООО «МАСТЕРФЕСТ» с поста генерального директора ушёл Антон Ковалёв. Он управлял компанией с 2021 года, сменив на этом посту свою мать Ларису Ковалёву, которая, в свою очередь, была во главе с 2018 года.