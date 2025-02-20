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Posted 20 февраля, 09:35

Published 20 февраля, 09:35

Modified 20 февраля, 09:37

Updated 20 февраля, 09:37

В белгородском «Мастерфесте» бизнесмена Владимира Зотова сменили директора

Всё новое — хорошо забытое старое? В головной компании соцпроектов Зотова новый глава

20 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI.

В белгородском «Мастерфесте» бизнесмена Владимира Зотова сменили директора

Сюжет
Белгородский бизнес
В головной компании соцпроектов Владимира Зотова сменили руководителя. «Мастерфест» встретил нового директора, который уже был замечен в компаниях Зотова.

В ещё одной зотовской компании сменили руководителя. В ООО «МАСТЕРФЕСТ» с поста генерального директора ушёл Антон Ковалёв. Он управлял компанией с 2021 года, сменив на этом посту свою мать Ларису Ковалёву, которая, в свою очередь, была во главе с 2018 года.

Отметим, что сейчас потерявший свой главный актив «Агро-Белогорье» Владимир Зотов занимается налаживанием бизнеса в Москве. Если быть точнее, недавно предприниматель совместно с Михаилом Несветайло открыл ООО «Кавказская Ривьера». Всё, что сейчас известно о новой фирме, мы рассказывали в предыдущих публикациях.

Теперь руководит компанией, которой принадлежат развлекательные проекты Владимира Зотова, Денис Юстицкий. Он также с 2021 года занимает пост директора в ещё одном зотовском ООО «Ольшанец парк», а также в ООО «Ампера», владеет которой Максим Парфёнов.

Отметим, что учредителями компании остались Зотов, которому принадлежит 77,5% долей уставного капитала, и Ковалёва, которая владеет оставшимися 22,5%. Дочерними организациями «Мастерфест» являются «Парк аттракционов», «Белгородский аквапарк», «Белгородский зоопарк», «Белгородский парк динозавров» и «Муромский лес».

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#Алёна Мальцева#Экономика#Владимир зотов#Ольшанец Парк#Белгородский бизнес#Мастерфест#Лариса Ковалева
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