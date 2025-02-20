ВСУ готовят новое наступление? Стало известно, где обострилась ситуация

Ситуация на этом участке границы действительно обострилась, пишут «Брянские новости». Украинские военнослужащие бьют по пунктам пропуска ракетами, бомбами и снарядами, запускают дроны. Предполагается, что это может быть связано с ухудшением отношений Украины с США и попыткой срыва переговоров.