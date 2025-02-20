ВСУ готовят новое наступление? Стало известно, где обострилась ситуация

Posted 20 февраля, 09:04
Published 20 февраля, 09:04
Modified 20 февраля, 09:04
Updated 20 февраля, 09:04
С утра 20 февраля несколько федеральных медиа и связанных с военной повесткой Telegram-каналов сообщили о том, что ВСУ якобы готовят наступление на Брянскую область.
Ситуация на этом участке границы действительно обострилась, пишут «Брянские новости». Украинские военнослужащие бьют по пунктам пропуска ракетами, бомбами и снарядами, запускают дроны. Предполагается, что это может быть связано с ухудшением отношений Украины с США и попыткой срыва переговоров.
Кроме того, ранее сообщалось о скоплении военной техники противника возле Брянской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, ВСУ окружают леса и выселенные деревни.
Ранее военный эксперт отмечал, что ВСУ сосредоточены на Курском направлении, поэтому предпринимать серьёзные атаки на Белгород вряд ли будут. Вчера, 19 февраля, стало известно, что ВС РФ перешли границу с Украиной в Курской области.