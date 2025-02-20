В управлении культуры Старого Оскола сменился руководитель

Кадровые перестановки в администрации второго города Белгородской области начались после того, как экс-глава Шебекинского округа Владимир Жданов возглавил Старооскольский. Кроме социального блока, перестановки произошли в аппарате администрации, департаменте молодёжной политики и общественных связей, а также архитектуры и строительства.