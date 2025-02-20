В управлении культуры Старого Оскола сменился руководитель

Posted 20 февраля, 07:06
Published 20 февраля, 07:06
Modified 20 февраля, 07:08
Updated 20 февраля, 07:08
В управлении культуры администрации Старооскольского округа сменился руководитель. С 18 февраля исполнять обязанности начальника учреждения будет Ольга Ковальчук, ранее она была заместителем руководителя.
До неё руководила организацией Ирина Серякина. Занимала этот пост женщина с 2016 года. Сейчас Серякина является заместителем руководителя администрации Старооскольского округа по социальному развитию.
Кадровые перестановки в администрации второго города Белгородской области начались после того, как экс-глава Шебекинского округа Владимир Жданов возглавил Старооскольский. Кроме социального блока, перестановки произошли в аппарате администрации, департаменте молодёжной политики и общественных связей, а также архитектуры и строительства.