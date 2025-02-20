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Posted 20 февраля, 07:06

Published 20 февраля, 07:06

Modified 20 февраля, 07:08

Updated 20 февраля, 07:08

Ольга Ковальчук

В управлении культуры Старого Оскола сменился руководитель

20 февраля 2025, 07:06
Фото: Управление культуры Старый Оскол. Ольга Ковальчук
Сюжет
Новости Старого Оскола
В структурах администрации Старого Оскола продолжаются изменения после вступления в должность Владимира Жданова. В этот раз назначения в культурном блоке.

В управлении культуры администрации Старооскольского округа сменился руководитель. С 18 февраля исполнять обязанности начальника учреждения будет Ольга Ковальчук, ранее она была заместителем руководителя.

До неё руководила организацией Ирина Серякина. Занимала этот пост женщина с 2016 года. Сейчас Серякина является заместителем руководителя администрации Старооскольского округа по социальному развитию.

Кадровые перестановки в администрации второго города Белгородской области начались после того, как экс-глава Шебекинского округа Владимир Жданов возглавил Старооскольский. Кроме социального блока, перестановки произошли в аппарате администрации, департаменте молодёжной политики и общественных связей, а также архитектуры и строительства.

Новое руководство — новая команда: Жданов начал кадровые перестановки в Старом Осколе
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#Алёна Мальцева#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Кадровые перестановки#Старооскольский округ#Владимир Жданов#Управление культуры
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