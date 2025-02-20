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Posted 20 февраля, 09:26

Published 20 февраля, 09:26

Modified 20 февраля, 09:28

Updated 20 февраля, 09:28

В структурах «Приосколья» появился очередной новый руководитель

В структурах «Приосколья» появился очередной новый руководитель

20 февраля 2025, 09:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Белгородский бизнес
В «Торговом доме „Приосколье“» и ООО «Приосколье регион» поменялись генеральные директора. В одной из фирм бывший руководитель не продержался даже полного месяца.

Опять в холдинге «Приосколье», ранее принадлежавшем белгородскому бизнесмену Геннадию Бобрицкому, меняются руководители, пока сам бенефициар скрывается после побега из-под домашнего ареста. Против Бобрицкого ведётся расследование по делу о мошенничестве.

В АО «Торговый дом „Приосколье"“ перестала быть генеральным директором Татьяна Демьяненко. На посту она продержалась меньше месяца. 21 января 2025 года она заняла место Николая Дубины. Теперь руководящую должность занимает Фёдор Карагезов.

Также Карагезов возглавил ООО «Приосколье регион», которое в августе 2024 года учредила вышеупомянутая структура «Приосколья» (99% долей уставного капитала) совместно с Андреем Лысенко, у которого ещё 1% долей.

Кроме того, уже известный Сергей Феськов возглавил АО «Белгородский бройлер», входящий в «Приосколье». Теперь предприниматель числится руководителем десяти компаний, семь из которых связаны с Геннадием Бобрицким.

Что известно о новом владельце в структурах белгородского агрохолдинга — читайте в материале.

Сергей Феськов возглавил ещё один актив белгородского «Приосколья»
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#Алёна Мальцева#Агрохолдинг#Приосколье#Белгород#Белгородский бизнес#Сергей Феськов
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