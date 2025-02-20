В России снова проиндексируют пенсии: кого затронут изменения?

Posted 20 февраля, 11:06
Published 20 февраля, 11:06
Modified 20 февраля, 11:06
Updated 20 февраля, 11:06
С апреля в России проиндексируют социальные пенсии, сообщает УтроNews. Индексация составит 14,75%.
На эти цели в бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей. Изменения коснутся 4,2 млн граждан.
Средний размер выплат составит 15,5 тыс. рублей (прожиточного минимума пенсионеров в 2025 году). Сумма зависит от категории: пенсия по старости — 8824,08 рубля, для инвалидов I группы — 21 177,59 рубля. Учтут районные коэффициенты и доплаты.
В будущем, в 2026 и 2027 годах, ожидаются дополнительные увеличения на 4,5% и 4%.
Напомним, что социальные выплаты и пособия, в том числе пенсии, в России ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.
В январе страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия увеличили на 9,5% по поручению президента. Индексация произошла соразмерно росту фактической инфляции.