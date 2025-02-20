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Posted 20 февраля, 11:06

Published 20 февраля, 11:06

Modified 20 февраля, 11:06

Updated 20 февраля, 11:06

Социальные пенсии в России увеличат

В России снова проиндексируют пенсии: кого затронут изменения?

20 февраля 2025, 11:06
Фото: 1MI. Социальные пенсии в России увеличат

Социальные пенсии проиндексируют в России

Сюжет
Пенсии
Корректировки затронут 4,2 млн человек.

С апреля в России проиндексируют социальные пенсии, сообщает УтроNews. Индексация составит 14,75%.

На эти цели в бюджете предусмотрено около 85 миллиардов рублей. Изменения коснутся 4,2 млн граждан.

Социальную пенсию назначают по старости, инвалидности и потере кормильца.

Средний размер выплат составит 15,5 тыс. рублей (прожиточного минимума пенсионеров в 2025 году). Сумма зависит от категории: пенсия по старости — 8824,08 рубля, для инвалидов I группы — 21 177,59 рубля. Учтут районные коэффициенты и доплаты.

В будущем, в 2026 и 2027 годах, ожидаются дополнительные увеличения на 4,5% и 4%.

Напомним, что социальные выплаты и пособия, в том числе пенсии, в России ежегодно индексируются в соответствии с уровнем инфляции.

В январе страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия увеличили на 9,5% по поручению президента. Индексация произошла соразмерно росту фактической инфляции.

Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году
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#Анна Селищева#Общество#Пенсии#Россия#Социальная пенсия
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